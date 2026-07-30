Seperti dilaporkan Sky, pemain 20 tahun itu disebut telah diusulkan dalam sebuah rapat internal Borussia Dortmund oleh direktur olahraga Ole Book sebagai tambahan potensial.

Book dan Baum saling mengenal dari masa kebersamaan mereka di tim promosi Bundesliga terbaru, SV Elversberg. Bek sayap itu dipinjamkan ke sana pada musim 2024/25 saat Book masih memegang tanggung jawab olahraga di klub Saar tersebut.

Di Elversberg, Baum, yang bisa dimainkan baik sebagai bek kanan maupun bek kiri, langsung mampu meyakinkan. Di 2. Bundesliga, saat itu ia memainkan 33 dari 34 pertandingan yang memungkinkan, dengan mencetak tiga gol sendiri dan menyiapkan tujuh gol lainnya.

Pada musim lalu, Baum kembali harus absen cukup lama akibat cedera paha serta cedera ligamen bagian dalam. Karena itu pula, pada akhirnya ia hanya membukukan lima pertandingan untuk Frankfurt. Meski begitu, pelatih baru SGE Adi Hütter disebut sebagai penggemar berat pemain 20 tahun itu dan berencana penuh dengannya untuk musim mendatang.

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Akankah Elias Baum datang jika Yan Couto pergi?

BVB sebenarnya cukup terisi dengan baik di posisi bek sayap lewat Julian Ryerson dan Yan Couto (kanan) serta Daniel Svensson dan Almugera Kabar (kiri). Karena itu, pergerakan dalam negosiasi kemungkinan baru akan terjadi jika salah satu dari nama-nama tersebut hengkang - lagipula, ada beberapa rumor transfer yang mengitari Couto.

Selain itu, Dortmund harus membayar biaya transfer yang sesuai kepada Eintracht untuk Baum, sebab kontrak pemain tim nasional Jerman U21 yang sudah empat kali tampil itu di Frankfurt masih berlaku hingga 30 Juni 2028.