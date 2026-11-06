Ryan Gravenberch absen dari skuad timnas Belanda karena cedera, tetapi tingkat keparahan cederanya masih diragukan. Pelatih Andoni Iraola tidak menutup kemungkinan sang gelandang bisa bermain melawan Crystal Palace pada Minggu.

Voetbal International mengonfirmasi bahwa Gravenberch absen dari skuad pilihan pelatih timnas Xavi Hernández untuk laga internasional melawan Yunani dan Jerman karena cedera. Gelandang itu biasanya menjadi langganan timnas Belanda, tetapi harus melewatkan periode pertandingan internasional mendatang. Ia mengalami cedera tumit yang juga mengganggunya dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pada Minggu lalu, Gravenberch menghabiskan 90 menit di bangku cadangan saat timnya kalah 1-0 di kandang dari Arsenal. Rabu berikutnya, ia sama sekali tidak masuk skuad pertandingan untuk laga Liga Champions melawan Fenerbahçe, yang berakhir dengan kekalahan 3-2 bagi Liverpool.

Gravenberch menyatakan tidak bisa bergabung dengan timnas Belanda untuk periode pertandingan internasional pekan depan. Karena itu, gelandang mantan pemain Ajax tersebut diperkirakan absen saat Liverpool menghadapi Crystal Palace pada Minggu mendatang. Namun, Iraola memberikan kabar terbaru yang mengejutkan dalam konferensi persnya pada Jumat.

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"Selebihnya, situasinya tidak berubah. Satu-satunya pemain yang kondisinya masih diragukan adalah Ryan," kata Iraola. "Untuk Ryan, kami memantau kondisinya dari hari ke hari," lanjut Iraola. "Ini soal rasa sakit. Kami harus menunggu untuk melihat apakah ia bisa menahan rasa sakit itu dan apakah ia bisa bermain pada Minggu."

Liverpool dipastikan harus menghadapi Crystal Palace tanpa beberapa pemain lainnya. Jeremie Frimpong absen karena cedera otot, sementara Hugo Ekitiké mengalami masalah pada tendon Achilles-nya. Conor Bradley dan Giovanni Leoni juga belum bisa dimainkan Iraola untuk sementara waktu karena cedera lutut.

Kemungkinan kembalinya Gravenberch akan menguntungkan Liverpool, mengingat klub papan atas Inggris itu kini menelan dua kekalahan beruntun setelah sebelumnya meraih lima kemenangan berturut-turut. Iraola menyadari hasil-hasil terkini menimbulkan keresahan, tetapi meminta agar gambaran yang lebih besar tidak dilupakan. "Kami tidak seburuk yang terlihat hari ini. Sepekan lalu, kami juga tidak sebagus yang terlihat saat itu."