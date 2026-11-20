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Vincent Schildkamp mengkritik keras Quinten Timber di Voetbalpraat. Menurut komentator itu, tak ada lagi yang tersisa dari pemain yang dulu tampil mengesankan di Feyenoord. Ia menarik kesimpulan tersebut setelah melihat penampilan Timber dalam laga Jerman versus Belanda (5-0).

"Quinten Timber. Serius. Bandingkan dengan dua setengah, tiga tahun lalu. Tenaga dan determinasi yang ia miliki saat itu. Kalau dibandingkan dengan penampilannya pada babak pertama melawan Jerman, sulit dipercaya betapa sedikit yang tersisa, bukan?" tanya Schildkamp dengan heran dalam acara bincang-bincang itu.

"Sejujurnya, saya tidak menyaksikannya bermain untuk Crystal Palace setiap pekan," lanjutnya dalam analisis mengenai penampilan Quinten Timber bersama timnas di Berlin. "Namun, saya pikir: Frenkie de Jong tidak ada. Xavi bisa saja memilih Koopmeiners, tetapi Timber itu akan tampil penuh tenaga, luar biasa."

Pembawa acara Milan van Dongen juga terkejut dengan penampilan gelandang Olympique Marseille itu melawan Jerman. "Saat Timber mulai tampil di Feyenoord, ia punya begitu banyak determinasi dan tenaga."

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Schildkamp sepenuhnya setuju dengan Van Dongen. "Ini tidak normal, bukan? Kalau dibandingkan dengan babak pertama ini bersama timnas Belanda melawan Jerman. Saya benar-benar terkejut."

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"Padahal, ketika Timber sedang dalam performa bagus di Feyenoord, ia benar-benar punya kemampuan itu. Ia juga bisa berputar cepat untuk melepaskan diri. Bukan berarti ia tidak mampu," kata Schildkamp, yang tahu gelandang itu bisa bermain di level lebih tinggi.

Henk Spaan juga sangat kritis terhadap Timber dalam Het Parool awal pekan ini. "Ia sangat mengingatkan pada Mokio ketika tampil buruk: tidak paham posisinya, terlalu sering berada di depan bola. Di Juventus, Edgar Davids hanya punya satu tugas: melindungi Zidane dari tekanan. Itulah tugas Timber di samping Veerman."

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"Jadilah pelindung dan biarkan pemain yang ditempatkan di tim untuk bermain sepakbola menjalankan tugasnya. Di timnas Belanda ini, semua orang mengira dirinya jago mengolah bola," tulis Spaan dalam kolom mingguannya.

Timber kini telah mencatatkan 18 penampilan bersama timnas Belanda. Ia menjalani debutnya bersama timnas Belanda pada Maret 2024, dalam laga persahabatan melawan Jerman yang berakhir dengan kekalahan 2-1.