Pemain timnas Belanda Crysencio Summerville bisa pindah klub di London

Crysencio Summerville menarik minat Chelsea dan Tottenham Hotspur, demikian dilaporkan The Guardian. Pemain sayap berusia 24 tahun dari West Ham United dan tim nasional Belanda ini berpotensi pindah klub di dalam kota London.

The Hammers terdegradasi dari Liga Premier musim lalu dan terpaksa melepas pemain tersebut karena alasan keuangan. Kontrak Summerville di London masih berlaku hingga pertengahan 2029.

Namun, pemain asal Rotterdam ini tidak perlu meninggalkan ibu kota Inggris. Chelsea dan Tottenham dilaporkan telah bergabung dengan Manchester United dan Paris Saint-Germain, yang sebelumnya telah menunjukkan minat.

Selain Summerville, Chelsea juga mengincar Jarrod Bowen (29) sebagai pemain sayap yang menarik untuk direkrut dari West Ham. Sementara itu, Tottenham hanya fokus pada pemain asal Belanda tersebut.

West Ham dikabarkan akan meminta setidaknya 50 juta euro untuk Summerville, yang dalam lima penampilan pertamanya bersama timnas Belanda telah mencetak dua gol dan memberikan dua assist.

Dua tahun lalu, West Ham mentransfer hampir 30 juta euro ke Leeds United untuk memasukkan Summerville ke dalam skuad mereka.

Produk akademi Feyenoord ini tampaknya akan mengakhiri kariernya di West Ham dengan 56 pertandingan. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, Summerville mencetak delapan gol dan tujuh assist.