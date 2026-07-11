Pemain tim nasional Arab Saudi memicu persaingan di Eropa pasca Piala Dunia

Di saat para penggemar sibuk mengkritik partisipasi Arab Saudi di Piala Dunia 2026, ada satu nama yang diam-diam menarik perhatian di tengah keributan tersebut, yaitu Abdul Ilah Al-Omari.

Meskipun tim nasional Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup setelah menempati posisi terakhir di Grup 8 dengan raihan dua poin—berkat hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde serta kekalahan dari Spanyol—Abdul-Ilah Al-Omari menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dan mendapat pujian dari para penggemar serta analis.

Menurut pengungkapan jurnalis Khalid Al-Shneif melalui program “Dorina Ghair”, bek Al-Nassr ini menarik minat dua klub Eropa berkat penampilannya di turnamen tersebut.

Al-Shneif menjelaskan bahwa klub Monaco dari Prancis dan Braga dari Portugal sedang memantau pemain tersebut dengan cermat, dan masing-masing klub sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrutnya selama jendela transfer musim panas saat ini.

Ia menambahkan bahwa komunikasi tersebut belum sampai pada tahap penawaran resmi, namun sudah melampaui tahap pemantauan biasa, di mana kini sudah ada pertanyaan langsung mengenai status sang pemain dan kemungkinan negosiasi dengan Al-Nassr.

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Al-Shneif menegaskan bahwa nilai transfer yang diperkirakan untuk kesepakatan ini – jika negosiasi berkembang menjadi tawaran resmi – mungkin tidak terlalu tinggi, yang dapat mempermudah pembicaraan antara berbagai pihak jika situasinya berkembang dalam beberapa minggu ke depan.

Al-Nassr menanti langkah resmi dari klub-klub yang tertarik sebelum menentukan sikap akhir mengenai masa depan sang pemain, terutama karena Al-Omari merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang tim.

Ironisnya, minat dari Eropa ini muncul di saat tim nasional Saudi mengalami turnamen yang sulit, namun Al-Omari berhasil mempertahankan konsistensi permainannya dan menampilkan performa yang mengesankan saat menghadapi sejumlah tim terkuat yang berpartisipasi.

Di tengah terus beredarnya kabar tentang ketertarikan Monaco dan Braga, pertanyaan tetap terbuka: Apakah Piala Dunia akan menjadi pintu gerbang bagi Abdul-Ilah Al-Omari menuju liga-liga Eropa, ataukah ia akan melanjutkan perjalanannya bersama “Al-Alamy” di musim baru?