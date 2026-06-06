Romário de Souza Faria, yang biasa dipanggil Romário, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan The Guardian bahwa ia menganggap dirinya sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Mantan pemain PSV ini hanya menganggap empat pemain dalam sejarah lebih baik darinya.

Saat ini, Romário sedang sibuk dengan karier politiknya dan saluran YouTube-nya, yang menampilkan wawancara dengan Iker Casillas, Xavi, dan Wayne Rooney. "Seluruh kegiatan Romário TV ini adalah sesuatu yang benar-benar baru dalam hidup saya," kata mantan penyerang tersebut.

“Ini benar-benar cara untuk kembali terhubung dengan masa laluku. Aku berhenti bermain sepak bola pada tahun 2006. Peran sebagai pewawancara ini langsung membawaku kembali ke momen-momen yang pernah kualami, terutama saat mewawancarai orang-orang dari generasiku.”

Romário, yang kini berusia 60 tahun, memulai karier Eropa-nya pada 1988 di PSV, yang membelinya dari Vasco da Gama. Setelah lima tahun bermain di Eindhoven, ia menjadi bintang dunia di FC Barcelona. Setahun setelah transfernya, ia menjadi juara dunia dan pemain terbaik Piala Dunia 1994.

Romário dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai dirinya sendiri, dan ia menegaskan hal itu dalam wawancara dengan The Guardian. "Saya menganggap diri saya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, saya, dan Ronaldo. Itu saja. Saya memberi nilai 11 untuk diri saya sendiri."

Romário berpendapat bahwa statusnya di Brasil justru semakin meningkat setelah ia gantung sepatu. "Saya rasa saya menjadi lebih penting lagi. Bertahun-tahun yang lalu ada Romário, Ronaldo... Tapi saat ini tidak ada siapa-siapa."

"Itulah mengapa kami tetap penting. Kami sangat penting bagi sepak bola Brasil, karena kami berprestasi di masa kami dan mewakili negara dengan baik. Sayangnya, tidak ada yang melakukannya lagi saat ini," kata Romário.

Romário pun kritis terhadap generasi pemain Brasil saat ini. "Brasil memiliki pemain yang tampil bagus di klub mereka. Mereka bermain luar biasa di Premier League dan LaLiga. Mereka adalah pahlawan di tim mereka. Tapi ketika mereka mengenakan seragam Brasil, mereka gagal."

Meskipun demikian, Romário melihat peluang bagi Seleção di Piala Dunia. "Saya berharap hal itu sudah berlalu dan mereka setidaknya bisa mencapai 80 persen dari level yang mereka tunjukkan di klub masing-masing. Jika mereka bisa melakukannya, Brasil berpeluang meraih gelar," kata O Baixinho.