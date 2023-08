Pemain Terbaik PFA 2023: Erling Haaland Kalahkan Kevin De Bruyne Dan Harry Kane Setelah Cetak 52 Gol Di Musim Debutnya Bersama Manchester City

Erling Haaland memenangkan penghargaan Pemain Terbaik PFA sebagai pengakuan atas musim luar biasanya bersama Manchester City.

Haaland menangkan penghargaan PFA

Bintang Norwegia dipilih oleh rekan seprofesi

Kalahkan De Bruyne, Kane & Saka

APA YANG TERJADI?

Erling Haaland diganjar penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer Inggris 2023 dari rekan-rekan profesionalnya di PFA setelah mencetak 52 gol yang menakjubkan musim lalu guna membantu Manchester City memenangkan treble.

Eks Borussia Dortmund itu meraih penghargaan tersebut pada sebuah seremoni di Teater Lowry di Manchester setelah mengalahkan Harry Kane, yang merupakan pencetak gol terbanyak kedua di Liga Primer di belakang pemain Norwegia itu, serta rekan setimnya di City Kevin De Bruyne dan John Stones, plus duo Arsenal Bukayo Saka dan Martin Odegaard.

GAMBARAN BESAR

Haaland mencetak 36 gol pada musim debutnya di Liga Primer, memecahkan rekor lama Andy Cole dan Alan Shearer yang menjaringkan 34 gol pada musim 1993/94 dan 1994/95, ketika terdapat 42 pertandingan, bukan 38. Dia juga menjadi topskor di Liga Champions dengan 12 gol, sebagaimana City mengangkat trofi tertinggi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, ia membantu Cityzens memenangkan Piala FA dan menjadi tim kedua di sepakbola Inggris yang memenangkan treble.

LEBIH JAUH...

Haaland, 22, juga dinominasikan untuk penghargaan Pemain Muda Terbaik PFA tetapi kalah dari Saka. Keduanya masuk dalam Tim Terbaik Liga Primer, bersama pemain seperti Odegaard, Kane dan De Bruyne.

TAHUKAH ANDA?

Striker City itu mencetak rata-rata satu gol setiap 77 menit di Liga Primer musim lalu.

DALAM FOTO

