Pemain senilai 50 juta euro secara resmi hengkang dari Liverpool

Ibrahima Konaté secara resmi meninggalkan Liverpool. Bek asal Prancis itu mengucapkan selamat tinggal kepada klub melalui pesan yang penuh emosi pada Sabtu lalu, setelah jelas bahwa kontraknya yang akan berakhir di Anfield tidak akan diperpanjang.

Hal ini menandai berakhirnya kerja sama selama lima tahun antara Liverpool dan Konaté. Bek tengah berusia 27 tahun itu tumbuh menjadi pemain andalan dalam tim selama periode tersebut dan selama bertahun-tahun membentuk duet pertahanan yang kuat bersama kapten Virgil van Dijk.

Selama beberapa bulan terakhir, spekulasi mengenai masa depan Konaté sudah marak beredar. Meskipun pemain asal Prancis itu pada akhir April lalu menyatakan hampir mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru, kedua belah pihak pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan.

Liverpool mengonfirmasi pada Sabtu bahwa pemain yang pernah tampil di Piala Dunia asal Prancis ini akan hengkang, sehingga ia dapat mencari klub baru secara gratis. Menurut Transfermarkt, Konaté saat ini memiliki nilai pasar sekitar 50 juta euro.

Dalam pesan perpisahan yang panjang, sang bek mengenang masa-masa bersama The Reds. “Lima tahun lalu saya datang sebagai pemain muda dengan impian besar. Hari ini saya pergi dengan kenangan yang akan selalu saya ingat sepanjang hidup,” tulis Konaté.

Pemain asal Prancis ini juga mengenang beberapa momen sulit di luar lapangan. Bek ini merujuk pada meninggalnya ayahnya awal tahun ini dan kehilangan Diogo Jota. “Selama momen-momen tersulit, dedikasi saya kepada klub ini tetap tak berubah. Saya telah memberikan segalanya untuk seragam ini.”

Selain itu, Konaté mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya, pelatih, staf, dan para pendukung. Terutama suasana di Anfield yang sangat membekas baginya. “Anfield benar-benar tempat yang istimewa. Bermain untuk kalian adalah sesuatu yang tidak pernah saya anggap remeh.”

“Ini bukanlah perpisahan yang mudah, tetapi sudah waktunya untuk tantangan baru dan babak baru. Saya akan selalu membawa Liverpool dalam hati. YNWA,” kata sang bek, yang kini telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut.