Bek Timnas Inggris, Jarell Quansah, yang kini membela Bayer Leverkusen di Jerman, masuk dalam radar Real Madrid untuk memperkuat lini pertahanan tim pada bursa transfer musim panas mendatang, mengingat kemampuan sang pemain untuk mengisi lebih dari satu posisi di belakang.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", Real Madrid memantau Quansah dari dekat, dan Jose Mourinho, pelatih kepala tim, melihat bek asal Inggris itu sebagai opsi yang tepat untuk memperkuat lini belakang, terutama dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi pertahanan.

Quansah terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen hingga Juni 2030, setelah pindah ke klub Jerman tersebut pada musim panas 2025 dari Liverpool, yang menurut laporan itu memegang klausul untuk membeli kembali sang pemain seharga 70 juta euro hingga 15 Juni.

Di sisi lain, laporan-laporan lain menyebutkan bahwa Leverkusen mungkin akan menyetujui kepergian bek asal Inggris itu dengan nilai sekitar 50 juta euro, yang bisa membuka pintu bagi negosiasi mengenai masa depannya pada bursa transfer musim panas mendatang.

Ketertarikan terhadap Quansah tidak terbatas pada Real Madrid saja, karena sang bek juga menjadi incaran sejumlah klub Eropa, mengingat keserbagunaannya di lini pertahanan, yang menjadikannya salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini belakang klub ibu kota tersebut.