Marc Bartra, bek Real Betis, menanggapi pernyataan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, usai kemenangan klub asal Andalusia itu atas klub ibu kota tersebut dengan skor 1-0 pada Jumat malam kemarin di Liga Spanyol, sembari menegaskan bahwa pelatih asal Portugal itu terkadang mencoba mengalihkan perhatian dari sejumlah persoalan melalui pernyataan-pernyataannya.

Sebelumnya, Mourinho mengkritik cara bertahan Betis setelah pertandingan, dengan menilai bahwa tim berkostum hijau-putih itu bermain demi hasil imbang sebelum akhirnya berhasil meraih kemenangan.

Ketika ditanya soal pernyataan tersebut, Bartra berkata dalam wawancara dengan program Spanyol ternama "El Chiringuito": "Saya menonton film dokumenter tentang dirinya, dan saya melihat bahwa terkadang ia suka mengalihkan perhatian dengan membicarakan hal-hal lain."

Bek Betis itu menambahkan, sebagaimana dilansir situs Tribuna: "Dia pelatih yang hebat, tetapi saya lebih suka membicarakan Betis dan kemenangan kami."

Mantan pemain Barcelona itu mengakui kuatnya penampilan Real Madrid selama pertandingan, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa timnya layak mendapat pujian setelah meraih kemenangan dan mengantongi tiga poin.

Ia menjelaskan: "Real Madrid tampil dengan pertandingan yang luar biasa, tetapi Betis pun melakukan hal yang sama. Kami menunjukkan karakter kami dan berhasil meraih kemenangan."

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Bek asal Spanyol itu juga menyoroti pentingnya timnya menjaga tingkat intensitas dan konsentrasi yang sama sepanjang pertandingan, terutama pada periode-periode ketika mereka terpaksa bertahan tanpa penguasaan bola.

Real Betis meraih kemenangannya atas Real Madrid berkat satu-satunya gol, dalam pertandingan yang menyaksikan Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti pada menit-menit akhir setelah kegemilangan kiper Alvaro Valles, yang menjaga keunggulan tim asal Andalusia itu hingga peluit akhir.

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