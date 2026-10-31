Gastón Ávila kembali menjadi penentu kemenangan Rosario Central pada Sabtu. Bek pinjaman dari Ajax itu mencetak dua gol ke gawang Sarmiento dalam kemenangan 2-1, termasuk gol kemenangan pada menit ke-95. Pemain asal Argentina itu kini mengoleksi tujuh gol dalam 27 pertandingan.

Sarmiento unggul lebih dulu melalui Manuel García saat laga baru berjalan lima menit. Ávila menyamakan kedudukan untuk Rosario Central pada menit ke-29 setelah menerima umpan dari Enzo Copetti. Kedua tim memasuki jeda dengan skor 1-1.

Selepas jeda, Ángel Di María harus meninggalkan lapangan karena cedera pada menit ke-59. Delapan menit kemudian, Renzo Orihuela mendapat kartu merah akibat pelanggaran terhadap Copetti, sehingga Sarmiento harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Menjelang akhir laga, Santiago Salle juga diusir dari lapangan setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Ávila. Wasit awalnya memberikan kartu kuning, tetapi mengubah keputusannya menjadi kartu merah setelah intervensi VAR. Rosario Central kemudian memburu kemenangan saat menghadapi sembilan pemain Sarmiento.

Kemenangan itu datang berkat Ávila, yang mencetak gol pada menit kelima waktu tambahan. Setelah menerima umpan Ignacio Ovando, pemain berkaki kiri itu mengontrol bola dengan apik sebelum melepaskan tembakan untuk memastikan skor 2-1.

Ajax membayar tidak kurang dari 12,5 juta euro kepada Royal Antwerp untuk mendatangkan Ávila pada musim panas 2023. Jumlah itu bisa meningkat menjadi 14,5 juta euro dengan bonus. Namun, bek tersebut tak pernah mampu meyakinkan di Amsterdam dan hanya tampil dalam delapan pertandingan resmi.

Di Argentina, bek berusia 25 tahun itu telah sepenuhnya menemukan kembali performanya. Ia mencetak tujuh gol dalam 27 pertandingan dan belakangan menjadi pemain andalan. Rosario Central memiliki opsi untuk membelinya, sementara kontraknya di Ajax masih berlaku hingga pertengahan 2028.

Rosario Central juga tengah menjalani periode gemilang di bawah pelatih Jorge Almirón. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dan sekali bermain imbang. Dengan 31 poin, Rosario Central untuk sementara memuncaki Grup B Torneo Clausura dan semakin dekat dengan tiket ke fase gugur.