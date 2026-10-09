Pemain pinjaman Ajax bersinar di luar negeri dengan dua gol

Don-Angelo Konadu tampil sebagai tokoh utama bagi Lommel SK pada Jumat malam. Striker 20 tahun yang dipinjamkan Ajax ke klub Belgia itu mencetak dua gol dalam kemenangan tandang 3-1 atas SK Beveren. Hasil itu mengakhiri rangkaian impresif Beveren di kandang, yang telah tak terkalahkan selama 530 hari di markas sendiri.

Konadu pertama kali menunjukkan aksinya pada menit ke-24. Penyerang itu memenangi duel udara dengan Moïse Kaboré saat situasi sepak pojok dan menanduk bola tanpa bisa dihentikan kiper Nacho Schenk.

Namun, Beveren menyamakan kedudukan sesaat sebelum turun minum. Mantan penyerang RKC Waalwijk, Chris Lokesa, memulai serangan sendiri pada menit ke-41, sebelum Christian Brüls dengan tumit indahnya membuat dia berada dalam posisi untuk menceploskan gol penyeimbang.

Tiga menit setelah jeda, Konadu kembali mencetak gol. Juho Talvitie menerobos dari sisi kanan, melewati beberapa lawan, lalu mengembalikan bola kepada pemain pinjaman Ajax tersebut. Sang striker tetap tenang dan mencetak gol keduanya pada malam itu.

Lommel memperbesar keunggulan pada menit ke-56 melalui Lucas Schoofs. Gelandang itu menanduk masuk sepak pojok Olivier Rommens dengan kuat dan sekaligus memastikan skor akhir menjadi 3-1. Tak lama kemudian, Schoofs juga sempat membentur tiang, sementara Beveren nyaris tak lagi berbahaya.

Bagi Konadu, dua gol itu menjadi dorongan yang disambut baik. Penyerang 20 tahun tersebut mencetak gol saat debut melawan Westerlo, tetapi kemudian gagal mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun. Melawan Beveren, ia dengan meyakinkan mengakhiri rangkaian tanpa gol itu.

Ajax akan mengikuti performa Konadu di Belgia dengan penuh minat. Klub Amsterdam itu meminjamkan sang striker ke Lommel pada musim panas lalu agar ia mendapat lebih banyak pengalaman di level senior. Berkat dua golnya di Jupiler Pro League, Konadu kini telah mengoleksi tiga gol dari enam pertandingan.