Barcelona mulai bergerak untuk memantau bakat-bakat muda di bursa transfer, setelah salah satu perwakilan klub menghadiri pertandingan antara Estoril dan Porto pada hari Sabtu, untuk mengamati bek muda asal Portugal, Jordan Arnolin, yang menjadi incaran sejumlah klub Eropa, menurut yang disebutkan surat kabar Portugal "Record".

Ketertarikan Barcelona terhadap pemain berusia 18 tahun itu muncul dalam rangka pencarian manajemen olahraga akan penguatan lini pertahanan, terutama dengan kemungkinan merampungkan sejumlah transfer selama periode bursa musim dingin, setelah pelatih Hansi Flick tidak menutup kemungkinan mendatangkan pemain-pemain baru, di tengah kekurangan yang dialami tim di beberapa posisi pertahanan.

Menurut surat kabar tersebut, klub Catalan itu memantau perkembangan Arnolin sejak ia tampil bersama timnas Portugal U-18, dan terus mengamatinya bersama timnas U-19, di tengah beragamnya perannya di dalam lapangan serta kemampuannya bermain sebagai bek tengah, bek sayap, dan gelandang bertahan.

Arnolin tampil sebagai pemain inti untuk pertama kalinya di Liga Portugal saat laga antara Porto dan Estoril pada 31 Oktober, yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor empat gol tanpa balas.

Pertandingan itu tidak mudah bagi pemain muda tersebut, yang meninggalkan lapangan pada menit ke-62, ketika timnya tertinggal dua gol tanpa balas.

Selama menit-menit ia bermain, Arnolin menyentuh bola sebanyak 26 kali, dan berhasil melepaskan 13 umpan dari total 15, di samping mencatatkan tiga upaya merebut bola dan 6 sapuan, setelah ia bermain di posisi gelandang bertahan.

Pemain yang memiliki tinggi badan 1,83 meter itu terikat kontrak dengan Estoril yang berlaku hingga 30 Juni 2029, dan ia sebelumnya telah menjalani 4 pertandingan lain di Liga Portugal, sebelum tampil sebagai pemain inti melawan Porto.

Barcelona tidak sendirian dalam memantau bakat muda ini, karena "Record" menyebutkan ketertarikan Brighton dari Inggris dan Lille dari Prancis terhadap pemain yang berasal dari keluarga sepak bola tersebut. Ia adalah putra mantan pemain sepak bola Grégory Arnolin, yang sebelumnya pernah bermain untuk klub-klub Portugal, di antaranya Marítimo dan Gil Vicente.

Langkah Barcelona untuk memantau Arnolin ini muncul setelah upaya-upaya sebelumnya untuk menarik bakat-bakat muda lini pertahanan, di antaranya pemain Belanda Ruud Nieuwstad, pemain Twente, pada musim panas lalu, namun klubnya menolak masuk ke dalam negosiasi mengenai kepergiannya, meskipun ada ketertarikan dari Barcelona dan klub-klub Liga Primer Inggris.