Tampaknya persaingan untuk merebut menit bermain di sisi kanan Real Madrid mulai mengambil arah baru, setelah pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, mendapati dirinya harus menunggu, sementara Brahim Diaz memanfaatkan peluang dan menunjukkan kelayakannya dengan kuat.

Sekitar sebulan setelah kedatangannya ke ibu kota Spanyol dari Leipzig, Diomande, yang menelan biaya 125 juta euro bagi Real Madrid sebagai transfer termahal dalam sejarah klub, masih mencari penampilan perdananya di susunan pemain utama.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pemain Pantai Gading itu hingga kini telah bermain selama 83 menit dari total 360 menit yang telah dimainkan Real Madrid di La Liga, atau hanya 23% dari total menit bermain tim, meski banyak absennya pemain yang menerpa skuad Los Blancos.

Laga melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa tampak menjadi peluang ideal untuk memberikan Diomande penampilan utama pertamanya, terutama karena itu akan menjadi debut besar bagi pemain yang tiba di Madrid melalui transfer besar, tetapi Jose Mourinho lebih memilih untuk menunggu.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan sebelum pertandingan: "Diomande tiba pada hari terakhir bursa transfer, dan ia harus melangkah setahap demi setahap."

Persaingan ketat di sisi kanan

Tugas Diomande tampak tidak mudah mengingat banyaknya pilihan yang tersedia bagi Mourinho di posisi ini, setelah sisi kanan sempat mengalami kekurangan elemen yang jelas, sebelum berubah menjadi area yang penuh dengan pilihan.

Arda Guler berada di garis depan para pesaing, setelah menjadi starter dalam 3 dari 4 pertandingan yang tersedia baginya, di samping Diaz, dan Rodrygo saat kembali dari cedera, serta Endrick.

Adapun Brahim Diaz, ia mendapatkan kesempatan keduanya sebagai starter musim ini melawan Inter, dengan memanfaatkan absennya sejumlah pemain yang menerpa tim, terutama Rodrygo, sementara Endrick sebenarnya sudah pulih.

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Diaz memanfaatkan peluang

Dengan banyaknya absen pemain yang dialami Real Madrid dalam laga pertamanya di Liga Champions Eropa, Mourinho memutuskan menurunkan Brahim Diaz di posisi sayap kanan, sehingga pemain asal Maroko itu mendapatkan peluang ideal untuk membuktikan kelayakannya bersaing memperebutkan posisi utama.

Dan memang, Diaz tidak menyia-nyiakan peluang tersebut.

Ketika Real Madrid mundur ke areanya sendiri di bawah tekanan upaya-upaya Inter Milan, pemain timnas Maroko itu berhasil memainkan peran yang berpengaruh dan membalikkan arah pertandingan demi kepentingan timnya.

Sentuhan paling menonjolnya datang ketika ia memanfaatkan tekanan yang diberikan Real Madrid di dekat kotak penalti Inter, dengan mengoper bola kepada Kylian Mbappe, yang memanfaatkan pergerakannya dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper sebelum mencetak gol keunggulan.

Diaz sebenarnya bisa meninggalkan Stadion Santiago Bernabeu dengan tiga assist, andai para pemain Real Madrid tidak menyia-nyiakan peluang yang ia ciptakan, setelah ia mengoper bola lagi kepada Jude Bellingham menyusul usaha individu yang istimewa, lalu menempatkan Mbappe di depan gawang dalam peluang ketiga.

Meski catatan ofensifnya belum lengkap, Brahim terus menjalankan tugas-tugas bertahannya dan menerapkan pressing tinggi, serta berusaha berkontribusi dalam mencetak gol ketiga Real Madrid hingga ia ditarik keluar lapangan.

Diomande masuk terlambat

Hanya 10 menit sebelum akhir pertandingan, Mourinho memutuskan menurunkan Diomande menggantikan Diaz, yang meninggalkan lapangan Santiago Bernabeu di tengah pujian besar setelah menjadi salah satu pemain terbaik Real Madrid dalam laga tersebut.

Dalam menit-menit yang ia dapatkan, pemain Pantai Gading itu tidak mampu meninggalkan sentuhan yang jelas, kecuali beberapa upaya individu yang belum sempurna sebagaimana diharapkan.

Dengan demikian, gambaran yang tampak jelas di awal musim pun berubah. Ketika Diomande tampak menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak, keadaan justru menempatkannya berhadapan langsung dengan Diaz dalam persaingan terbuka memperebutkan posisi sayap kanan.

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