Pemain Maroko kedua tiba di Madrid: Real merekrut bintang Timnas Maroko

Real Madrid berhasil merampungkan kesepakatan baru untuk mendukung proyek talenta mudanya, setelah mencapai kesepakatan dengan Granada untuk meminjam penyerang Maroko, Rayan Zinbi, selama musim mendatang, dalam langkah yang memberi pemain muda tersebut kesempatan baru untuk membuktikan diri di salah satu klub terbesar Eropa.

Menurut apa yang diumumkan oleh Granada, klub tersebut memperpanjang kontrak Zinbi hingga 30 Juni 2029, dengan adanya opsi perpanjangan dua musim tambahan sesuai dengan pencapaian sejumlah target olahraga, sebelum pada saat yang sama mencapai kesepakatan dengan Real Madrid terkait peminjaman pemain untuk musim 2026-2027, di mana ia akan bergabung dengan skuad Real Madrid Castilla.

Zinbi berusia 19 tahun, dan dianggap sebagai salah satu talenta paling menonjol yang lahir dari akademi Granada dalam periode terakhir, serta dipandang sebagai salah satu penyerang menjanjikan dalam sepak bola Afrika, hal yang mendorong Real Madrid untuk bergerak merekrutnya dan memberinya kesempatan berkembang di tim cadangannya.

Kesepakatan ini datang saat Zinbi kini bermain bersama timnas Maroko U-20 di ajang Mediterranean Games 2026, dengan rencana bahwa setelah keikutsertaan internasionalnya selesai, ia akan memulai pengalaman baru mengenakan kostum Real Madrid Castilla.

Penyerang Maroko itu tiba di Granada pada musim panas lalu, sebelum berhasil melakukan penampilan perdananya bersama tim utama di Divisi Dua selama musim tersebut, dan ia juga ikut serta dalam periode persiapan musim baru di bawah kepemimpinan pelatih José Rojo "Pacheta", sebelum meninggalkan tim untuk bergabung bersama timnas negaranya.

Zinbi menjadi pemain kedua yang meninggalkan Granada menuju Real Madrid dalam beberapa hari terakhir, setelah sebelumnya bek asal Ghana, Oscar Naasei, yang pada gilirannya pindah ke skuad tim cadangan, dalam langkah yang mencerminkan ketertarikan Los Blancos terhadap talenta muda Granada.

Dengan kepindahan Zinbi ke "Castilla", penyerang Maroko itu memulai babak baru dalam kariernya, di tengah kesempatan berharga untuk berkembang dan menimba pengalaman di dalam sistem Real Madrid, sambil menanti pembuktian kemampuannya untuk mengamankan tempatnya di masa depan di antara para bintang Los Blancos.