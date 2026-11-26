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Bek Manchester United, Ayden Heaven, siap meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin mendatang, baik dengan status pinjaman maupun lewat transfer permanen. Ia khawatir soal kesempatan bermain dan dampak situasi klub saat ini terhadap perkembangannya.

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Menurut laporan "BBC", bek asal Inggris berusia 20 tahun itu merasa frustrasi karena tersisih dari rencana tim. Ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan saat timnya kalah telak 4-0 dari Liverpool pada Minggu lalu, laga perdana pelatih baru Mauricio Pochettino, begitu pula dalam laga melawan Sporting Lisbon (2-2) di Liga Champions pada Rabu kemarin.

Heaven kini sudah menghadapi pelatih ketiganya dalam 21 bulan sejak pindah dari Arsenal pada Februari 2025. Ia menyadari bahwa Pochettino kemungkinan akan mengandalkan pemain yang lebih berpengalaman di tengah upaya Manchester United menjauh dari zona degradasi, setelah tim tersebut merosot ke peringkat ke-19 Liga Primer Inggris.

Kekhawatiran sang pemain kian bertambah karena Manchester United dikaitkan dengan perekrutan bek baru pada Januari. Pemain Fulham, Calvin Bassey, menjadi salah satu nama yang mencuat, meski klubnya enggan melepasnya karena ia merupakan pilar utama dalam skuad.

Di sisi lain, Heaven diminati Fulham dan Barcelona, dua klub yang sempat berusaha merekrutnya ketika ia memutuskan meninggalkan Arsenal. Sang pemain lebih memilih menjalani pengalaman baru dengan status pinjaman, tetapi ia juga tidak akan menolak untuk mempertimbangkan tawaran yang memungkinkannya pergi secara permanen.

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Bek muda itu belum mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di Manchester United. Pelatih sebelumnya, Ruben Amorim, lebih sering menjadikannya opsi cadangan, sebelum perannya kembali menyusut di bawah arahan Michael Carrick. Ia baru kembali masuk dalam rencana tim setelah klub dilanda krisis cedera pada musim lalu.

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Heaven mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, maupun di lini tengah. Namun, ia tidak berharap mendapatkan peran sebagai pemain inti secara reguler di tengah ketidakstabilan yang tengah dialami tim, sehingga ia mempertimbangkan untuk hengkang demi mencari kesempatan yang membantunya terus berkembang.

Sang pemain masih terikat kontrak dengan Manchester United hingga musim panas 2029, dengan klausul yang memungkinkan klub memperpanjangnya selama satu musim tambahan.

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Manchester United tengah menjalani salah satu awal musim terburuknya di Liga Primer Inggris, dengan hanya mengoleksi 8 poin dari 11 laga pertama, hasil dari satu kemenangan, 5 hasil imbang, dan 5 kekalahan, sehingga menempati peringkat ke-19 klasemen.