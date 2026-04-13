Pemain inti tim nasional Belanda berhasil mendapatkan transfer senilai 25 juta euro

Donyell Malen akan pindah ke AS Roma pada musim panas ini, demikian dilaporkan oleh pakar bursa transfer Italia, Nicola Schira. Klub asal Roma tersebut akan membayar 25 juta euro untuk penyerang tim nasional Belanda tersebut.

Malen masih terikat kontrak dengan Aston Villa, namun saat ini dipinjamkan ke Roma, di mana ia tampil sangat mengesankan.

Roma memiliki opsi pembelian wajib jika Malen tampil 14 kali dalam sisa musim ini dan jika klub berhasil lolos ke kompetisi Eropa.

Tim asal Roma ini tampaknya akan berhasil lolos ke kompetisi Eropa. Saat ini, klub tersebut berada di peringkat keenam setelah 32 pertandingan di Serie A. Como berada di peringkat kelima dan memiliki satu poin lebih banyak.

Selain itu, Malen telah bermain sebanyak 14 kali untuk klub barunya. Ia berhasil mencetak sebelas gol dan memberikan satu assist.

Kontrak baru Malen akan berlaku hingga pertengahan 2030. Penyerang berusia 27 tahun ini sebelumnya pernah bermain untuk PSV, Borussia Dortmund, dan Aston Villa.