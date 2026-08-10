Pemain inti Ajax terdesak oleh rencana besar Jordi Cruijff

Jordi Cruijff punya rencana besar pada sisa periode transfer musim panas, demikian diceritakan Mike Verweij dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Jika Mika Godts pergi, Ajax ingin memperkuat diri dengan sampai lima pemain sekaligus.

Rencana itu sebenarnya sudah agak diketahui, tetapi Verweij kini mengungkap detail lebih lanjut. “Ini sangat berkaitan dengan kepergian pemain lain, termasuk Mika Godts, tetapi benar-benar masih harus ada lima pemain lagi yang datang,” ujarnya.

Verweij tahu persis posisi mana saja yang masih harus diperkuat sebelum bursa transfer ditutup pada awal September. “Seorang pemain sayap kiri, pemain sayap kanan, seorang nomor 6, bek kiri, dan bek tengah kaki kanan.”

“Untuk posisi bek kiri, nama Jofre Torrents cukup sering disebut, itu memang serius. Selain itu, Cruijff ingin punya pemain di sektor sayap yang bisa mencetak gol dan memiliki kedalaman,” kata Verweij, yang dengan pernyataan itu membawa kabar buruk bagi Steven Berghuis.

“Berghuis tentu harus mulai khawatir, karena sekarang dia bermain sebagai sayap kanan dan tidak punya profil itu. Dia adalah pemain yang justru sangat sering turun menjemput bola, dan jarang bergerak ke ruang belakang.”

Berghuis selalu menjadi starter saat melawan FK Vojvodina, Shelbourne FC, dan PEC Zwolle, tetapi tampaknya kini harus waswas akan posisinya di tim. Hal itu kurang lebih sudah terlihat dari kata-kata pelatih Míchel Sánchez pada Minggu lalu.

“Jika Mika pergi, kami membutuhkan dua pemain dengan kedalaman,” kata pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers. “Steven (Berghuis, red.) bukan pemain yang bergerak di belakang lini pertahanan. Jika Mika pergi, maka kami harus merekrut dua pemain yang punya hal itu.”