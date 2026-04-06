Pemain inti Ajax menolak berjabat tangan dengan Zerrouki: 'Dia orang yang sulit'

Mika Godts menolak untuk berjabat tangan dengan Ramiz Zerrouki setelah pertandingan antara Ajax dan FC Twente pada Sabtu lalu, demikian dikatakan pengamat FC Twente, Leon ten Voorde, dalam podcast De Ballen Verstand dari Tubantia.

Sabtu malam, Ajax langsung tertinggal 0-1 di kandang sendiri, Johan Cruijff ArenA. Mats Rots berlari melintasi seluruh lapangan, lalu Zerrouki melepaskan tendangan yang tepat sasaran ke gawang Maarten Paes.

Ajax membalas melalui Wout Weghorst, yang menyelesaikan serangan yang berjalan baik, namun pada akhirnya tetap kalah. Sam Lammers menyundul bola ke arah Bart van Rooij, yang mendapat ruang bebas menuju kiper dan kemudian mencetak gol dengan apik.

Di babak kedua, Godts melakukan pelanggaran terhadap Zerrouki, sesuatu yang tidak disukai oleh gelandang asal Aljazair itu. “Terjadi pertengkaran di lapangan,” kata Ten Voorde.

“Biasanya para pemain berdamai setelah pertandingan: lupakan saja. Tapi kali ini tidak. Godts menolak itu. Dia orang yang sulit. Anak aneh, tapi dia bisa bermain sepak bola dengan sangat baik,” tutupnya.

Godts memberikan assist pada gol Weghorst pada Sabtu malam, sehingga total assistnya kini mencapai sepuluh musim ini. Selain itu, dia juga berhasil mencetak gol sebanyak empat belas kali.