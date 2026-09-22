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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Pemain inti Ajax mengalami cedera lutut dan harus menepi untuk waktu yang lama

Ajax

Kasper Dolberg meninggalkan pemusatan latihan timnas Denmark karena cedera lutut, demikian diumumkan Ajax pada Selasa siang melalui saluran resmi klub. Alexander Bah juga mengalami cedera. Ia digantikan oleh pemain Ajax, Anton Gaaei.

Dolberg pekan lalu untuk pertama kalinya dalam hampir setahun kembali dipanggil ke tim nasional Denmark, tetapi ia dipastikan tidak akan menjalani comeback-nya.

Sang penyerang mengalami cedera lutut saat sesi latihan pada Selasa. Seberapa parah cedera tersebut masih harus diketahui lebih lanjut. Menurut federasi Denmark, ia 'akan absen untuk waktu yang lebih lama'.

Sejauh ini, Dolberg sudah tampil 56 kali untuk Denmark dan mencetak dua belas gol dengan seragam tim nasional.

Penyerang berusia 28 tahun itu pada musim ini tampil 9 kali untuk klub Amsterdam tersebut di bawah pelatih baru Míchel. Ia mencetak tiga gol dan juga menyumbang tiga assist.

Selain Dolberg, Abdellah Ouazane (Maroko), Viktor Tsygankov (Ukraina), Jorthy Mokio (RD Kongo), Oscar Gloukh (Israel), Dies Janse (Belanda U-21), Joffre Torrents (Spanyol U-20), Marc Ter Stegen (Jerman), dan Maarten Paes (Indonesia) juga mendapat panggilan.

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