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Pemain internasional Maroko umumkan pensiun secara resmi

UAE League Division 1
LaLiga
Premier League
Ligue 1
Sharjah Cultural Club
Tottenham Hotspur
AC Milan
Morocco
A. Taarabt
Uni Emirat Arab
Spanyol
Inggris
Prancis
Italia
Maroko

Perhentian terakhirnya adalah di Uni Emirat Arab

Seorang bintang internasional Maroko yang berpengalaman mengumumkan pensiun dari sepak bola, pada Selasa hari ini, setelah perjalanan panjang di lapangan hijau. 

Pemain Maroko, Adel Taarabt, mengunggah pernyataan resmi di akun Instagram-nya, yang di dalamnya ia secara resmi mengumumkan pensiunnya.

Adel berkata: "Saya tahu hari ini akan tiba; sudah waktunya untuk menutup lembaran ini. Sepak bola telah menjadi bagian besar dalam hidup saya selama bertahun-tahun; ia telah memberi saya kenangan-kenangan indah, dan memungkinkan saya mengenal orang-orang luar biasa serta menjalani momen-momen yang takkan pernah saya lupakan."

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Ia melanjutkan: "Saya ingin berterima kasih kepada setiap klub yang pernah saya bela, kepada setiap pelatih, rekan setim, dan anggota staf teknis serta administratif, dan tentu saja kepada setiap suporter yang melimpahi saya dengan cintanya sepanjang perjalanan ini."

Ia menyambung: "Kepada setiap klub yang pernah saya wakili dengan penuh kehormatan, dari Lens hingga Sharjah: terima kasih telah menjadi bagian dari kisah saya. Membela Maroko akan selalu menempati tempat istimewa di hati saya."

Bintang berusia 37 tahun itu menuturkan: "Saya telah melewati momen-momen indah dan momen-momen sulit, saya membuat kesalahan dan menjalani malam-malam yang luar biasa... Saya telah menjalani segalanya. Namun itulah perjalanan saya, dan saya tidak akan mengubah apa pun darinya. Alhamdulillah atas segalanya."

Pemain internasional Maroko (30 pertandingan internasional, 4 gol) itu meniti kariernya di barisan klub Lens, dan namanya melejit di Eropa berkat keterampilan menggiring bola yang luar biasa serta kreativitasnya dalam mengolah bola.

 Setelah periode menonjol bersama Queens Park Rangers, ia berpindah untuk bermain di level tertinggi, di mana ia bermain secara berturut-turut bersama Tottenham Hotspur, Milan, Genoa, dan Benfica, dengan persinggahan terakhirnya bersama Sharjah asal Uni Emirat Arab.



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