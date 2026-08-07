Pemain internasional Inggris (30) didakwa atas penganiayaan di klub malam

Ivan Toney didakwa atas penganiayaan yang mengakibatkan cedera fisik. Hal itu dilaporkan The Telegraph. Pemain yang sudah sepuluh kali membela timnas Inggris itu diduga berbuat ulah pada Desember di sebuah klub malam di London.

Toney (30) diduga melayangkan sundulan kepala pada malam 5 hingga 6 Desember di klub malam yang dimaksud di kawasan Soho. Saat itu ia langsung ditangkap, atas dugaan dua kasus penganiayaan dan satu kasus gangguan ketertiban umum.

Dalam pernyataan polisi terkait insiden tersebut tertulis: “Polisi dipanggil ke Wardour Street, W1, pada Sabtu 6 Desember pukul 00.47. Korban dibawa ke rumah sakit; cederanya dilaporkan tidak mengancam nyawa dan tidak akan menimbulkan dampak permanen.”

Pada akhirnya, Toney kembali dibebaskan dengan jaminan. Kini ia pun resmi didakwa, setelah penyelidikan oleh Metropolitan Police. Pada 24 September, ia harus hadir di pengadilan.

“Ivan mengakui bahwa ia telah didakwa dan meskipun tentu saja terkejut dengan hal itu, ia menantikan kesempatan untuk membersihkan namanya di hadapan hakim”, kata juru bicara sang penyerang.

Toney bermain untuk Al-Ahli Arab Saudi sejak 2024, yang merekrutnya pada 2024 dari Brentford. Pada 2022, ia sempat dijatuhi skors delapan bulan karena melanggar aturan taruhan FA sebanyak 232 kali.

Pada musim panas ini ia juga menjadi bagian dari skuad Inggris untuk Piala Dunia. Dalam semifinal melawan Argentina, Toney masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga. Dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, ia tampil sebagai starter.