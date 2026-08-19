Fans Feyenoord sangat kecewa dengan transfer Lutsharel Geertruida yang akan datang ke PSV. Di Instagram, bek timnas Belanda itu dihujani kritik, dan Quinten Timber juga ikut kena imbasnya.

Pada Selasa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Geertruida ingin melangkah ke PSV. Klub asal Eindhoven itu hampir mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig terkait masa peminjaman dengan opsi pembelian senilai 15 juta euro.

Geertruida, yang telah memainkan lebih dari dua ratus pertandingan untuk Feyenoord, diserbu di media sosial oleh para suporter kecewa dari klub Rotterdam tersebut.

Di bawah sebuah unggahan Quinten Timber, yang dikomentari Geertruida, ia diserang. Ketika Timber membela temannya, ia juga ikut menjadi sasaran. “Tikus berkumpul dengan sesamanya, ya?”

Di unggahan terbaru Geertruida sendiri juga ada banyak reaksi terkait kepindahannya. Fans Feyenoord berulang kali memasang emoji ular

Terakhir, akun Instagram besar Hieropzuid, yang biasanya mengunggah berita tentang Feyenoord, juga membuat sebuah unggahan. “Kata cinta klub hari ini telah kehilangan seluruh maknanya. Lutsharel Geertruida sedang menuju PSV, padahal ada opsi lain, bahkan di Premier League bersama Everton. Semua kenangan di Zuid: gelar juara, ban kapten, 14 tahun di klub kami, hubungan luar biasa dengan para suporter, semuanya sia-sia. Banyak kata, tanpa tindakan.”

“Geertruida, Kökcu, dan Bijlow adalah satu-satunya pemain yang dari mereka kami masih boleh mengharapkan cinta klub. Tetapi tampaknya ini pun bukan lagi sebuah kepastian,” tutup Hieropzuid, yang setelah itu menyerukan agar tidak menuliskan ancaman di kolom komentar.











