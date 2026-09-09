Pemain Feyenoord ini tidak membuat dirinya populer di Camp Nou: "Dia mempermalukan klub kami dengan ini..."

Sem Steijn membuat dirinya tidak terlalu populer pada Rabu malam lewat cara ia merayakan golnya ke gawang FC Barcelona. Gelandang Feyenoord itu mencetak gol untuk menjadikan skor 4-1 saat timnya tertinggal jauh, tetapi kemudian merayakan golnya dengan sangat meriah di Spotify Camp Nou dan karena itu mendapat kritik dari para analis maupun suporter.

Pada saat itu, Feyenoord sudah nyaris tidak mampu berbuat banyak melawan juara Spanyol tersebut. Klub Rotterdam itu akhirnya kalah 5-1, meski tim sempat mendapatkan beberapa peluang sepanjang pertandingan dan Nacho Ferri bahkan sempat terlihat mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan saat skor 3-0, sebelum gol itu dianulir karena offside.

Tak lama kemudian, Feyenoord akhirnya benar-benar mencetak gol. Gonçalo Borges menerobos dari sisi kanan dan mengirim bola kepada Steijn, yang bergerak bagus mendahului lawannya dan menuntaskan peluang dengan meyakinkan. Pemain pengganti itu merayakan golnya dengan sangat antusias dan tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya.

Di Ziggo Sport, Jon Dahl Tomasson memandang reaksi itu dengan perasaan campur aduk. “Saya juga akan senang, tetapi saya tidak akan merayakan gol jika Anda kalah seperti ini,” kata mantan pemain Feyenoord itu. “Sebagai pesepakbola, Anda memang tidak menunjukkan hal seperti ini. Intinya adalah menang dan Anda sedang tertinggal.”

Namun, pada saat yang sama Tomasson juga bisa memahami Steijn, yang menurutnya telah melalui periode sulit dan jarang bermain. “Saya sangat ikut senang untuknya. Saya juga akan sangat bahagia jika mencetak gol seperti itu, tetapi saya sendiri tidak akan pernah melakukannya,” tegas pria Denmark itu, yang pada saat bersamaan juga menyebut reaksi Steijn sebagai “murni”.

Youri Mulder juga merasa kurang nyaman dengan selebrasi yang terlalu meriah itu. “Sedikit, ya,” jawabnya saat ditanya apakah ia terganggu olehnya. “Kalau itu menjadi 2-1, Anda bisa merayakannya dengan baik, karena Anda berpikir: ayo, mungkin kami masih bisa membuatnya jadi 2-2. Tetapi Anda membuatnya menjadi 4-1 ketika laga tinggal sepuluh menit lagi. Kalau begitu, cukup angkat tangan sebentar lalu secepat mungkin kembali.”

Di kalangan suporter Feyenoord di X, cara Steijn merayakan golnya juga tidak diterima dengan baik. “Dia merayakannya seperti pemain amatir yang mencetak gol melawan Barcelona...,” tulis seorang suporter, sementara fan lain melontarkan kritik yang lebih keras: “Kamu mempermalukan klubmu jika begitu gembira merayakan gol 4-1...”

Usai pertandingan, Steijn menjelaskan kepada Ziggo Sport mengapa gol itu sangat berarti baginya. “Saya selalu punya satu mimpi, yaitu melawan Barcelona,” ujarnya. “Saya sudah melampaui ayah saya dalam banyak hal sebagai pesepakbola, tetapi ada satu hal yang belum, yaitu mencetak gol melawan Barcelona.”

Situasi pribadinya juga ikut berperan dalam luapan kegembiraan itu. “Tentu saja saya sedang berada dalam periode ketika saya sebenarnya ingin bermain lebih banyak menit,” kata Steijn. “Jadi, rasanya sangat menyenangkan bisa mencetak gol seperti itu.”