Pemain Fenerbahce, Guendouzi, diserang fan Lyon yang marah di dekat lorong pemain

Situasi memanas pada Rabu setelah laga Olympique Lyon vs Fenerbahçe (1-2). Mattéo Guendouzi menjadi pusat kehebohan dan gelandang tim Turki itu bahkan diserang oleh seorang pendukung Lyon yang murka.

Dalam rekaman yang beredar, Guendouzi terlihat memprovokasi penonton Lyon setelah pertandingan sengit di play-off berakhir. Hal itu memicu kemarahan para pemain tim tuan rumah, yang kemudian berujung pada keributan dengan para pemain Fenerbahçe yang ikut bergegas datang.

Dalam gambar yang diambil dari tribune, terlihat seorang suporter Lyon melompat ke bawah di dekat terowongan pemain untuk menyerang Guendouzi. Orang tersebut kemudian mendapat pukulan, di antaranya dari Ederson.

Guendouzi pernah bermain untuk Olympique Marseille, rival besar Lyon. Karena itu, ia menerima siulan keras saat memasuki lapangan pada Rabu. Ia membalasnya dengan mengacungkan jari tengah.

Fenerbahçe bertahan pada fase akhir pertandingan dan akhirnya menang 1-2 atas Lyon. Dengan hasil ini, tiket Liga Champions menjadi milik klub raksasa Turki tersebut, sementara Lyon bermain di Liga Europa musim ini.