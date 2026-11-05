Striker Inggris Harry Kane dari Bayern Munich menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Eropa, setelah memperpanjang kontraknya dengan klub Bavaria tersebut pada hari Kamis ini.

Bayern Munich secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Harry Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia tahun 2026, untuk terus bersama klub hingga Juni 2029, sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya.

Menurut laporan yang beredar di Jerman, dan dikutip oleh surat kabar Inggris "Daily Mail", perpanjangan kontrak tersebut menaikkan gaji mingguan Harry Kane menjadi angka fantastis sebesar 400 ribu pound sterling, seraya menambahkan bahwa jumlah ini diyakini merupakan gaji pokok tertinggi di Eropa.

Kane mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan bersama klub dan tim nasional negaranya pada musim lalu, yang mengantarkannya meraih penghargaan Ballon d'Or dengan mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal dalam acara penyerahan penghargaan yang digelar pekan lalu di London.

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Pada saat yang sama, kapten tim nasional Inggris itu telah mencetak 156 gol dalam 161 pertandingan sejak bergabung dengan Bayern Munich dari Tottenham Hotspur pada tahun 2023 dengan nilai 86 juta pound sterling.

Kane sedianya akan memasuki enam bulan terakhir kontraknya bersama Bayern Munich, namun harapan apa pun untuk kembali ke Liga Primer Inggris demi memecahkan rekor pencetak gol milik Alan Shearer kini pupus, karena ia telah berkomitmen tiga tahun lagi bersama juara Jerman tersebut.

Kane belum pernah meraih gelar apa pun sebelum bergabung dengan Bayern Munich, namun ia menebusnya dalam dua tahun terakhir, dengan meraih dua gelar Bundesliga, satu Piala Jerman, dan dua Piala Super Jerman.

Di level tim nasional Inggris, Kane membawa Inggris meraih peringkat terbaiknya di Piala Dunia sejak tahun 1966 pada musim panas ini, ketika Three Lions meraih medali perunggu, dan Kane mencetak enam gol dalam tujuh pertandingan bersama tim asuhan pelatih Thomas Tuchel.