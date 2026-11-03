Pemain CD Tenerife Jesús de Miguel (30) meninggal dunia setelah dilanggar kiper

Penyerang CD Tenerife, Jesus de Miguel, meninggal dunia akibat benturan dengan kiper Andorra, Jesús Owono, demikian dilaporkan sejumlah media Spanyol.

Insiden serius terjadi menjelang akhir pertandingan LaLiga 2 antara Tenerife dan Andorra pada Senin siang.

Kedua tim masing-masing sudah mendapat satu kartu merah dan skor imbang 2-2 ketika insiden itu terjadi pada menit ketujuh waktu tambahan. De Miguel mengejar umpan lambung ke depan, sementara kiper Andorra, Jesús Owono, keluar dari gawangnya.

Karena insiden itu terjadi di sekitar garis tengah lapangan, Owono tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Ia pun mencoba menendang bola, tetapi kakinya juga menghantam keras kepala De Miguel yang berusia 30 tahun.

Setelah mendapat penanganan selama beberapa menit, De Miguel ditandu keluar lapangan dan dibawa ke rumah sakit. Media Spanyol melaporkan bahwa De Miguel juga mengalami henti jantung, sebelum detak jantungnya kembali berkat resusitasi.

Pada Senin malam, kondisi De Miguel tampak mulai stabil. Namun, pada Selasa pagi Tenerife mengabarkan bahwa kondisinya memburuk. Tak lama kemudian, penyerang asal Spanyol itu meninggal dunia akibat pelanggaran tersebut.