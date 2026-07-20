Anis Hadj Moussa pada Senin tiba-tiba angkat bicara soal Robin van Persie. Penyerang Feyenoord itu mengunggah foto dirinya bersama mantan pelatih tersebut di Instagram Stories, lengkap dengan emoji hati. Dengan itu, pemain Aljazair tersebut tampaknya akhirnya secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Van Persie, lebih dari satu setengah bulan setelah pemecatannya.

Unggahan Hadj Moussa datang pada momen yang mencolok. Sejak Feyenoord pada 7 Juni memutuskan memecat Van Persie setelah evaluasi internal, suasana dari kelompok pemain memang sangat sepi. Karena itu, Instagram Story dari pemain sayap tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan publik paling jelas dari pemain Feyenoord sejak kepergian sang pelatih.

Baru tiga hari setelah pemecatan itu, Tsuyoshi Watanabe menjadi pemain pertama yang angkat bicara soal keputusan manajemen klub. Bek Jepang itu, tiga hari setelah kabar tersebut muncul, mengatakan bahwa ia sangat berat menerima kepergian Van Persie, yang menurut pengakuannya selalu memberinya kepercayaan besar.

"Saya sangat sedih dengan pemecatannya," kata Watanabe saat itu. "Saya selalu mendapat banyak kepercayaan darinya, sama seperti Ayase (Ueda, red.). Kami telah melewati masa-masa baik dan buruk bersama. Namun pada akhirnya kami finis di posisi kedua dan lolos ke Liga Champions."

Pertanyaan soal Van Persie dipotong di Feyenoord Fandag

Pada Sabtu, saat Feyenoord Fandag, juga terlihat bahwa topik tersebut masih sensitif di dalam klub. Sem Steijn dan Luciano Valente saat sesi pers mendapat pertanyaan dari seorang anak tentang apa pendapat mereka mengenai kepergian Van Persie dan Giovanni van Bronckhorst yang menjadi penggantinya.

Bahkan sebelum para pemain bisa memberikan respons secara substansial, kepala pers Feyenoord langsung turun tangan. "Pertanyaan ini kita lewati dulu sebentar. Saya paham pertanyaanmu, tapi ya begitu. Saya rasa semua orang merasa tidak enak, tetapi semua orang juga harus lanjut." Steijn kemudian menyebutnya sebagai "pertanyaan yang benar-benar bagus", lalu Valente ikut mengamininya.



