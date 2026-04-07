Pemain binaan Ajax dipuji: 'Dia adalah gelandang terbaik di ArenA pada hari Sabtu'

Henk Spaan masih terpesona oleh Ramiz Zerrouki. Kolumnis Het Parool ini sering menyaksikan pemain asal Amsterdam itu bermain di akademi muda Ajax, namun pada Sabtu malam ia menikmati penampilannya sebagai penguasa lini tengah FC Twente.

Dalam rubrik "Spaan memberi nilai", Zerrouki mendapat nilai 8. Pemain Ajax ini menantikan musim panas mendatang. “Aljazair akan berlaga di Piala Dunia, di mana Zerrouki dapat memperkuat reputasinya.”

Spaan menikmati perkembangannya. “Sudah sepuluh tahun sejak Ajax menguji pemain muda kurus itu dan membiarkannya pindah ke Twente secara gratis. Saat itu, dia bermain selama enam tahun di akademi muda Ajax.”

“Sabtu malam, dia adalah gelandang terbaik di Arena. Tak ada yang bisa dikritik, meski dia pernah gagal di Feyenoord dan sebagainya. Lagipula, tendangan jarak jauhnya cukup bisa diatasi oleh Paes yang baru saja didatangkan,” kata Spaan.

Secara kontrak, Zerrouki akan kembali ke Feyenoord setelah musim ini, di mana ia terikat kontrak hingga pertengahan 2027. Tampaknya ia akan dijual secara permanen.

Zerrouki mencetak gol pembuka pada Sabtu malam di Johan Cruijff ArenA. FC Twente akhirnya berhasil mengalahkan Ajax dengan skor 1-2.

Dengan demikian, Tukkers berada di atas tim Amsterdam, yang hampir pasti tidak akan bermain di Liga Champions musim depan.