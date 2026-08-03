Bek Tottenham asal Spanyol, Pedro Porro, memainkan peran utama dalam kesepakatan klubnya untuk mendatangkan pemain Portugal, Matheus Fernandes, dari West Ham pada musim panas ini.

Tottenham telah merampungkan transfer Fernandes secara resmi dengan nilai 85 juta pounds sterling, setelah bersaing dengan Manchester United, untuk memperkuat lini tengah klub London tersebut mulai musim depan.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "The Athletic", yang cuplikannya dikutip surat kabar "Mundo Deportivo", gelandang Portugal itu menjelaskan bahwa Porro berbicara dengan pelatihnya, Roberto De Zerbi, untuk merekomendasikan penyelesaian transfer tersebut.

Matheus Fernandes, yang pernah bermain bersama Porro di Sporting Lisbon, mengatakan: "Suatu hari dia menelepon saya dan berkata: Ayo Matheus, kamu harus bermain bersama kami, kami menginginkanmu."

Ia menambahkan bahwa bek Spanyol itu mengakui kepadanya: "Sayalah yang meminta pelatih untuk merekrutmu."

Selain rekomendasi Pedro Porro, pemain baru Tottenham itu menegaskan bahwa kegigihan De Zerbi sangat menentukan dan berkata: "Cara dia berbicara dengan saya dan keluarga saya sangat penting bagi saya. Dia menelepon saya setiap hari. Dia memberi tahu saya bahwa dia akan menjadi seperti ayah kedua bagi saya di Inggris. Saya sangat senang bisa bekerja dengannya."



