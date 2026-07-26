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Pemain baru Arsenal lolos tes medis

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Juara Premier League Perkuat Skuadnya dengan Talenta Muda

Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut talenta muda, Axel Donchev, pemain Cardiff City berusia 16 tahun, yang akan pindah ke klub London tersebut dalam pekan ini, menurut sebuah laporan pers.

Jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, mengatakan pada hari Minggu ini bahwa Donchev, yang telah menuntaskan pemeriksaan medis sebagai persiapan kepindahan ke Arsenal, tengah bersiap untuk menandatangani kontraknya.

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Donchev menjadi pemain termuda dalam sejarah Cardiff City yang tampil dalam kompetisi sepak bola Inggris, ketika ia memainkan sebuah pertandingan di Piala EFL (EFL Trophy) pada Oktober 2025, pada usia 15 tahun dan 234 hari.

Donchev bermain di lini tengah, memiliki keturunan Polandia dan Bulgaria, namun ia telah membela timnas Wales pada level kelompok umur.


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