Brian Farinas merupakan satu-satunya elemen dari pemain tim utama Barcelona, di posisi selain penjaga gawang, yang belum bermain satu menit pun sejak awal musim, meskipun ia tersedia bagi pelatih Hansi Flick.

Adapun Frenkie de Jong, ia juga belum bermain hingga saat ini, tetapi hal itu disebabkan oleh cedera yang dialaminya selama Piala Dunia 2026.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Brian Farinas, yang nyaris hengkang ke Girona pada musim panas lalu sebelum Flick turun tangan dan mencegah kepindahannya, tidak menjalani situasi yang mudah, meskipun ia terdaftar di Liga Spanyol dengan nomor punggung 4.

Menurut yang disampaikan program "Barca Reservat", Brian Farinas menghadapi situasi ini dengan tenang dan sabar, dengan menganggap tahun ini sebagai kesempatan untuk belajar bersama para pemain terbaik dunia, terutama sahabat dekatnya, Lamine Yamal.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Saat ini, Farinas tidak memikirkan opsi untuk hengkang dengan status pinjaman pada periode bursa transfer musim dingin, meskipun dua bulan mendatang akan menjadi penentu dalam hal ini.

Hansi Flick terus berbicara dengan pemain mudanya itu, memberinya instruksi dan memperbaiki kesalahannya dengan tujuan membantunya mengembangkan levelnya.

Pelatih asal Jerman itu juga terus mendorongnya untuk melanjutkan bekerja dengan cara yang sama seperti yang dijalaninya saat ini, agar ia siap memanfaatkan peluang ketika saatnya tiba untuk tampil.

Cedera memang sudah mulai memengaruhi skuad Barcelona selama dua pertandingan terakhir, di mana Eric Garcia, Jules Kounde, dan Dani Olmo bergabung dengan daftar pemain yang absen, yang mencakup Ronny Bardji dan Andreas Christensen.

Opsi yang tersedia bagi Flick dalam menentukan susunan pemainnya pun menyusut, dan hal itu tentu saja akan memaksanya untuk semakin mengandalkan para pemain cadangan.

Di lini tengah, masalah fisik yang dialami Olmo bisa berubah menjadi peluang yang menguntungkan bagi para pemain yang hingga kini belum mendapatkan peran menonjol.

Fermin Lopez merupakan pemain inti yang tak tergantikan di posisi pengatur serangan, tetapi ia akan membutuhkan istirahat dan masuk dalam proses rotasi sebelum jeda internasional pada November, yang berarti ada beberapa opsi yang bisa mengistirahatkannya.

Pedri, Frenkie de Jong, atau Marc Bernal bisa maju ke posisi yang lebih depan, Lamine Yamal juga bisa dipindahkan ke tengah, dan mungkin Raphinha juga bermain di posisi pengatur serangan yang lebih maju.

Namun, Gavi adalah pemain yang paling berpeluang mengambil keuntungan dari absennya Olmo. Brian Farinas juga mungkin memanfaatkan rangkaian pergantian beruntun tersebut, meskipun ia berada di urutan terakhir daftar opsi, untuk memperoleh beberapa menit bermain di posisi gelandang poros atau gelandang serang.

Bagaimanapun, musim masih panjang, dan turnamen Copa del Rey belum dimulai, sehingga Brian Farinas pada akhirnya akan mendapatkan kesempatannya.

Sebagaimana yang dijelaskan surat kabar Sport pada pertengahan September lalu, pemain muda itu kini sudah dekat, sejalan dengan situasi olahraganya, untuk memperpanjang kontraknya saat ini dengan Barcelona, yang berakhir pada tahun 2028.

Dengan masih tersisanya beberapa detail akhir yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, Brian Farinas akan menerima gaji yang sesuai dengan posisi barunya di tim utama, dan nilai klausul penalti dalam kontraknya juga akan meningkat, yang saat ini mencapai 15 juta euro.