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Barcelona Atletic menerima kabar positif terkait perkembangan kondisi gelandang serang Juan Hernandez, setelah pemain muda tersebut mulai menyentuh bola kembali, sebagai langkah baru dalam tahap akhir program rehabilitasinya, untuk pulih dari cedera robek ligamen anterior lutut kiri.

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Hernandez yang berusia 19 tahun mengalami cedera pada akhir April lalu, sebelum menjalani operasi untuk menangani robekan ligamen anterior cruciate.

Cedera itulah yang menghentikannya pada salah satu periode terbaiknya bersama Barcelona Atletic, setelah ia menarik perhatian dengan penampilan-penampilan impresif dan mendapatkan lebih dari satu kesempatan untuk berlatih bersama tim utama di bawah arahan Hansi Flick.

Cedera itu menjadi pukulan telak bagi sang pemain, yang sedang menjalani musim yang gemilang, di mana ia mencetak 4 gol dan menyumbang 6 assist dalam 30 pertandingan, sehingga menjadi salah satu elemen paling menonjol di skuad tim cadangan.

Hal itulah yang mendorong manajemen Barcelona untuk memberinya penghargaan dengan memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan.

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Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", sang pemain memulai perjalanan pemulihannya dengan program latihan khusus di dalam ruang gym di Ciutat Esportiva Joan Gamper, sebelum secara bertahap beralih ke latihan menggunakan bola, dalam perkembangan yang mencerminkan respons baiknya terhadap berbagai tahap rehabilitasi.

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Hernandez merupakan salah satu talenta yang diandalkan Barcelona dalam proyek masa depannya, setelah ia meniti karier di tim-tim junior klub dan berhasil menarik perhatian bersama Barcelona Atletic, tim cadangan yang berlaga di Divisi Keempat Liga Spanyol. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam daftar susunan tim utama di bawah arahan Flick pada musim lalu.

Barcelona sebelumnya telah mengumumkan secara resmi, pada 23 April lalu, bahwa sang pemain mengalami robekan ligamen anterior cruciate pada lutut kirinya, selama sesi latihan di Ciutat Esportiva, serta menegaskan bahwa ia harus menjalani operasi.

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Saat ini, Barcelona tidak ingin terburu-buru dalam memulangkan sang pemain ke kompetisi, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekambuhan, meskipun sudah sekitar enam setengah bulan berlalu sejak operasi.

Kabar positif ini datang pada waktu yang penting bagi Barcelona Atletic, yang tengah mengalami sejumlah ketidakhadiran akibat pemanggilan beberapa pemainnya ke timnas, di samping cedera Landry Farre dan Guille Victor, yang mendorong tim untuk meminta penundaan laga mereka melawan Girona B.

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Winger Sama Noumoko juga menjalani jalur rehabilitasi serupa, dengan harapan ia akan kembali ke lapangan pada Januari mendatang.

Juan Hernandez merupakan salah satu talenta ofensif muda paling menonjol di akademi "La Masia", setelah ia bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2020 dari kelompok usia klub Real Zaragoza, dan meniti karier di tim-tim klub hingga sampai ke Barcelona Atletic.

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Pemain Spanyol itu memiliki keunggulan berupa kemampuan mengisi lebih dari satu posisi ofensif, di mana ia mahir bermain sebagai playmaker, dan juga mampu tampil di kedua sisi sayap serta di posisi penyerang murni. Dalam gayanya, ia mengandalkan skill individu dan kemampuan membawa bola maju serta menciptakan peluang.

Manajemen Barcelona sebelumnya telah menunjukkan kepercayaan mereka terhadap potensi sang pemain, yang pernah tampil bersama tim kelompok usia Spanyol, dengan memperpanjang kontraknya pada Februari 2026 hingga 30 Juni 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan, setelah memutuskan untuk mempromosikannya secara resmi ke skuad tim cadangan.

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Ia juga sebelumnya pernah tampil dalam daftar susunan tim utama, di antaranya daftar untuk laga melawan Slavia Praha di Liga Champions Eropa, sebagai indikasi bahwa tim pelatih memantau perkembangannya, serta kemungkinan memberinya kesempatan di masa depan bersama tim senior.