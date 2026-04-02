Pemain Al-Nasr: Mitrović adalah monster yang tak kenal ampun

Kiper Al-Nassr asal Brasil, Pinto Matheus, mengeluarkan pernyataan yang menarik mengenai penyerang asal Serbia, Aleksandar Mitrović, yang saat ini bermain untuk Al-Rayyan di Qatar dan sebelumnya membela Al-Hilal, di mana ia menggambarkannya sebagai "raksasa yang tak kenal ampun".

Al-Hilal merekrut Mitrović pada musim panas 2023, sebelum ia hengkang hanya dua tahun kemudian, akibat cedera otot paha belakang yang dideritanya.

Bento mengatakan dalam wawancara dengan jaringan "X Sports" Brasil: "Ketika saya tiba, saya menghadapi persaingan yang ketat dan pemain-pemain level tertinggi. Di Al-Ittihad ada Karim Benzema dan N'Golo Kanté yang kemudian pindah ke Turki."

Dia menambahkan: "Di Al-Hilal ada Aleksandar Mitrović, pemain yang menakutkan di dalam kotak penalti, terutama dengan kemampuannya yang luar biasa dalam sundulan, di mana dia seperti binatang buas yang tak terbendung."

Mengenai perbedaan budaya antara Arab Saudi dan negara lain, kata Pinto: "Tentu saja berbeda, ada budaya yang berbeda dan negara yang sama sekali berbeda dari Brasil, tetapi ketika berbicara tentang sepak bola, Anda akan menemukan gairah yang ada di mana-mana."

Dia melanjutkan: "Mungkin perbedaannya hanya terletak pada gaya dukungan, karena kami di Amerika Selatan dan mereka di dunia Arab, tapi pada akhirnya gairahnya tetap sama, berasal dari hati, di mana semua orang mencintai sepak bola dengan sepenuh hati."

Ia juga menyinggung mimpinya untuk bermain bersama Brasil di Piala Dunia, dengan mengatakan: "Saya melihat bahwa mewakili tim nasional adalah tanggung jawab besar, dan setiap pemain memimpikan momen ini, jadi ia harus siap menanggungnya dengan serius."

Dia menambahkan: "Bagi saya, saya akan terus bekerja sekuat tenaga untuk mencapai tujuan ini, karena hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang selalu saya lakukan, di mana saya memastikan untuk bekerja keras dan mengabdikan seluruh upaya saya demi berkembang dan mencapai tahap tersebut."



