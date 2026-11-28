Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Pharell Nash tidak puas dengan menit bermainnya di tim utama Ajax, seperti diungkapkan pemain sayap itu kepada Ajax Showtime.

Nash telah tampil dalam tiga pertandingan bersama tim utama Ajax, termasuk laga Liga Champions melawan Olympiakos yang berakhir dengan kekalahan 1-2.

Musim ini, Nash hanya bermain untuk Jong Ajax. Ia tampil dalam 16 pertandingan bersama tim cadangan tersebut, mencetak lima gol dan menyumbang empat assist.

Kepada Ajax Showtime, pemain sayap berusia 18 tahun itu terus terang mengaku kecewa karena kurang mendapat kesempatan di bawah pelatih baru Míchel.

Iklan Iklan

“Tentu saja saya ingin bermain untuk tim utama, tetapi untuk saat ini saya berusaha bersabar dan terus memberikan yang terbaik di Jong Ajax,” ujarnya.

“Ajax sekarang terus memainkan gelandang di posisi sayap kiri (Julian Brandt, Oscar Gloukh, Abdellah Ouazane, catatan redaksi). Itu sedikit mengganjal bagi saya,” lanjutnya.

“Namun, saya harus terus memberikan yang terbaik, mencetak gol dan menyumbang assist untuk Jong Ajax. Dengan begitu, saya akan kembali mendapat kesempatan di tim utama,” katanya.

Iklan

Kontrak Nash di Ajax berakhir pada akhir musim ini. Penyerang itu mengungkapkan bahwa orang-orang di sekelilingnya telah berbicara dengan Jordi Cruijff pekan lalu.

“Yang bisa saya lakukan hanyalah terus memberikan yang terbaik. Tujuan saya adalah sukses di Ajax,” kata Nash menutup wawancara setelah hasil imbang 4-4 melawan Heracles.