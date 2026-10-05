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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Peluit Maroko akan memimpin pertarungan final "Teluk 27" antara Arab Saudi dan UEA

Saudi Arabia vs UAE
Saudi Arabia
UAE
Gulf Cup
Morocco
Saudi Pro League
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Maroko

Siapa dia?

Komite Wasit di Federasi Sepak Bola Teluk mengumumkan penunjukan tim wasit asal Maroko yang dipimpin wasit internasional Jalal Jayed untuk memimpin laga final turnamen "Gulf Cup 27" antara timnas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang dijadwalkan berlangsung besok, Selasa 6 Oktober, di Stadion Kota Olahraga King Abdullah di Jeddah.

Jalal Jayed dibantu dalam memimpin laga final oleh dua rekan senegaranya, Zakariya Bernoussi dan Mustapha Akarkad, sementara wasit Kuwait Abdullah Jamali mengemban tugas sebagai wasit keempat, dan rekan senegaranya Saud Al-Shammali sebagai wasit kelima.

Pada level teknologi asisten wasit video "VAR", tugas tersebut dipercayakan kepada wasit Maroko Hamza Al-Fariq sebagai wasit video, yang dibantu oleh wasit Belanda Erwin Blank dan wasit Bahrain Ismail Habib, sementara wasit Oman Ibrahim Al-Hosani mengemban tugas sebagai penilai wasit.

Kompetisi "Gulf Cup 27" digelar di Kota Jeddah, di bawah naungan Pelayan Dua Kota Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, di tengah penantian terhadap laga penutup antara timnas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Timnas Arab Saudi memastikan tempatnya di final setelah mengatasi Qatar lewat adu penalti dengan skor 3-2, usai berakhirnya waktu normal dan babak tambahan dengan hasil imbang tanpa gol, sementara timnas Uni Emirat Arab lolos usai kemenangan atas Oman dengan satu gol tanpa balas.

Pertandingan berikutnya
KSA

KSA

Gulf Cup

06 Okt 2026

UAE

UAE

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