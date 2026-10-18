Bek Prancis, Lucas Digne, bersiap untuk kembali berduel dengan Lamine Yamal, saat Paris Saint-Germain menjamu Barcelona di Liga Champions, Selasa mendatang, di Stadion Parc des Princes. Duel ini terjadi akibat cedera pemain Portugal, Nuno Mendes, yang akan absen dari laga tersebut, sehingga seluruh perhatian tertuju kepada Digne sebagai pilihan yang diperkirakan akan menggantikannya di sisi kiri lini belakang tim ibu kota Prancis.

Pertemuan ini mengingatkan kembali pada salah satu momen paling mencolok yang mempertemukan kedua pemain, yakni pada semifinal Piala Dunia antara Spanyol dan Prancis, ketika Yamal berhasil mendapatkan penalti setelah menekan Digne dengan cerdik di dalam kotak terlarang, sebuah momen yang berperan mengubah jalannya pertandingan dan memberi timnas Spanyol keunggulan dini.

Pada menit ke-20, dengan skor masih 0-0, Yamal menekan bek sayap Prancis itu saat ia berusaha menghalau bola lambung, hingga Digne mengenai paha kiri bintang Spanyol tersebut. Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, pun menunjuk titik putih, keputusan yang dikonfirmasi oleh asisten wasit video.

Mikel Oyarzabal sukses mengeksekusi penalti itu dan membuka keunggulan bagi Spanyol, yang melanjutkan langkahnya menuju kemenangan serta tiket ke final, sementara pelatih Prancis Didier Deschamps memutuskan menarik keluar Digne 20 menit sebelum pertandingan berakhir.

Usai laga, Digne yang berusia 33 tahun mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial, menegaskan rasa kecewanya terhadap dirinya sendiri dan rekan-rekannya, meski ia bangga membela timnas negaranya, serta menyampaikan terima kasih kepada para suporter yang mendukung timnas Prancis sepanjang perjalanan mereka.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Digne berkata: "Hal tersulit adalah menemukan kata-kata untuk mengungkapkan kekecewaan besar ini. Saya merasa sangat kecewa terhadap diri saya sendiri pertama dan yang paling utama, juga terhadap tim ini dan segala upaya yang telah kami kerahkan, serta terhadap kelompok pemain yang luar biasa ini."

Ia menambahkan bahwa ia memikirkan semua orang yang terlibat dalam perjalanan ini, begitu pula para suporter yang mendukung timnas dari Prancis dan berbagai belahan dunia, sebelum menegaskan kebanggaannya mewakili negaranya, meski tersingkir dengan pahit.

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Lamine Yamal dinobatkan sebagai juara dunia bersama timnas Spanyol, sementara Digne kini mendapati dirinya memiliki kesempatan baru untuk menghadapi pemain muda itu, kali ini dengan kostum Paris Saint-Germain, dalam ujian Eropa yang bisa menghadirkan kembali kenangan duel sebelumnya, dengan taruhan yang berbeda karena bukan lagi antara dua timnas, melainkan di level klub.