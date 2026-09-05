Pada 9 Agustus lalu, Ballon d'Or mengingatkan bahwa performa individu dan karakter menentukan datang sebelum gelar, sesuatu yang bisa membuat perbedaan besar setelah musim yang menyaksikan Piala Dunia dan Liga Champions Eropa.

Menurut surat kabar "Sport" asal Catalonia, pihak penyelenggara kembali menegaskan pada 9 Agustus kriteria pemungutan suara untuk Ballon d'Or 2026, hanya tiga pekan setelah final Piala Dunia, dengan menekankan bahwa performa individu serta karakter yang menentukan dan memukau lebih diutamakan daripada gelar kolektif.

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Majalah "France Football" asal Prancis telah menerapkan urutan ini pada Maret 2022, setelah sebelumnya kriteria tersebut mencampuradukkan antara performa individu dan kolektif.

Proses pemungutan suara dimulai setelah pengumuman daftar kandidat, yang terdiri dari 30 pemain pria dan 30 pemain wanita, pada Selasa mendatang, sementara acara penghargaan digelar pada 26 Oktober di London.

Penilaian kini mencakup keseluruhan musim olahraga dari Agustus hingga Juli, dan bukan tahun kalender, yang berarti Piala Dunia 2026 masuk sepenuhnya ke dalam perhitungan.

Gelar bukan segalanya

Aturan tidak menyebutkan bahwa gol di partai final atau laga Liga Champions secara otomatis mendapatkan bobot lebih besar, tetapi konsep "karakter yang menentukan dan memukau" memberikan kepentingan yang jelas bagi mereka yang tampil gemilang di laga-laga besar.

Musim yang telah berlalu menyajikan beragam contoh; Rodri terpilih sebagai pemain terbaik di Piala Dunia, tampil di delapan laga Spanyol, dan di final melawan Argentina menyelesaikan 101 dari 105 umpan, dengan memenangi 80% duel serta menciptakan dua peluang.

Sebaliknya, Kylian Mbappe tidak memenangi Piala Dunia maupun Liga Champions, tetapi ia mengakhiri Piala Dunia sebagai pencetak gol terbanyak dengan 10 gol dalam 8 laga, dan Liga Champions sebagai pencetak gol terbanyak dengan 15 gol dalam 11 laga, hal yang memperkuat argumennya berdasarkan kriteria performa individu.

Di Liga Champions, UEFA memilih Khvicha Kvaratskhelia sebagai pemain terbaik turnamen setelah keberhasilan Paris Saint-Germain merengkuh gelar juara, di mana ia mencetak 10 gol dan membuat 6 assist dalam 16 laga, sementara rekan setimnya, Vitinha, terpilih sebagai pemain terbaik di final melawan Arsenal, meski tidak mencetak gol, berkat penguasaannya atas lini tengah dan kepemimpinannya dalam permainan.

Ousmane Dembele juga masuk dalam perhitungan, setelah mencetak gol penyama kedudukan Paris di final Liga Champions, dan mengakhiri Piala Dunia dengan 6 gol serta dua assist bersama Prancis, di samping rekan setimnya Fabian Ruiz, juara Eropa dan juara dunia.

Lamine Yamal pun memiliki argumen yang kuat - menurut "Sport" - setelah terpilih sebagai pemain terbaik di La Liga 2025/26, menyusul kontribusinya terhadap keberhasilan Barcelona menjuarai gelar tersebut, dengan 16 gol dan 12 assist. Musimnya secara keseluruhan akan tunduk pada penilaian, termasuk Liga Champions dan Piala Dunia bersama Spanyol.

Ferran Torres dan konsep karakter menentukan

Salah satu contoh yang menjelaskan kriteria "karakter yang menentukan" adalah Ferran Torres, yang mencetak gol kemenangan atas Argentina pada menit ke-106 di final Piala Dunia, sehingga mempersembahkan gelar juara dunia kedua bagi Spanyol. Ia menjadi pemain pengganti kedua dalam sejarah yang mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia, setelah Mario Gotze pada 2014.

Meski satu momen saja tidak cukup untuk menentukan perebutan Ballon d'Or, gol-gol yang mengubah hasil partai final tetap masuk dalam penilaian sejauh mana seorang pemain menjadi penentu selama musim berlangsung.

Dengan demikian, pengingat Ballon d'Or terhadap kriterianya pada 9 Agustus bisa jadi berpengaruh dalam perebutan 2026: juara Eropa atau dunia tidak secara otomatis mendapatkan keunggulan, melainkan pertama-tama harus ditentukan siapa yang terbaik secara individu dan paling menentukan di momen-momen besar, sebuah persamaan yang bisa menentukan identitas peraih penghargaan pada acara 26 Oktober di London.

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