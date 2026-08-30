Sebuah laporan media pada hari Minggu ini mengungkap jadwal waktu yang dinanti untuk merampungkan kesepakatan Barcelona mendatangkan bintang Arsenal asal Brasil, Gabriel Jesus.

Jesus (29 tahun) akan bergabung dengan Barcelona sebagai rekrutan keenam tim utama, setelah Gordon, Ademi, Rodri, Cancelo, dan Livakovic.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo", penyerang asal Brasil yang datang dari Arsenal itu akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun ketiga, dan klub Katalan itu akan membayar 10 juta euro kepada Arsenal sebagai kompensasi transfernya.

Pemain Brasil itu akan tiba di Barcelona besok Senin, dan akan berada di terminal penerbangan pribadi sekitar pukul empat sore waktu Spanyol, di mana ia akan menjalani tes medis yang diperlukan.

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Begitu ia menandatangani kontraknya dengan Barcelona, pemain internasional Brasil itu akan resmi diperkenalkan pada hari Selasa mendatang, dengan mempertimbangkan bahwa Barcelona akan bermain besok melawan Rayo Vallecano di Stadion Spotify Camp Nou (pukul 21.30) dalam pertandingan yang bertepatan dengan pekan ketiga Liga Spanyol.

Kedatangan Jesus merupakan peluang luar biasa bagi Barcelona, yang akan mampu mengisi kekosongan penyerang murni yang disinggung oleh Hansi Flick di akhir musim, dan Deco, direktur olahraga, pada 19 Agustus setelah pertandingan Joan Gamper melawan Al Ahly Mesir.

Kekosongan yang ditinggalkan oleh penyerang seperti Robert Lewandowski dapat diisi oleh Gabriel Jesus, sehingga memberikan opsi lain bagi lini serang Blaugrana, yang telah diperbarui musim ini dengan kedatangan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi setelah kepergian Lewandowski, Ferran Torres, dan Marcus Rashford.

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