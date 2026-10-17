Peluang emas: permata Benfica kembali masuk dalam perhitungan Barcelona

Daniel Bangaki, bek kanan muda yang menjanjikan di sepak bola Portugal, kembali masuk radar Barcelona setelah mencuri perhatian bersama Benfica, dengan potensi persaingan dari Newcastle United dan Manchester United untuk mendapatkan jasanya pada musim panas mendatang.

Barcelona sebelumnya telah memantau Daniel Bangaki, yang berusia 18 tahun, saat ia bersinar bersama Benfica pada musim lalu. Klub Katalan itu menunjukkan ketertarikan kepada pemain muda tersebut, namun klub Portugal bergerak cepat mengamankan masa depannya dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, mencakup klausul penalti sebesar 80 juta euro.

Wajar jika langkah tersebut mendorong manajemen olahraga Barcelona untuk mengesampingkan gagasan merekrut bek itu dalam waktu dekat.

Namun beberapa bulan kemudian, seiring Bangaki mengukuhkan tempatnya di tim utama Benfica dan terus berkembang secara individu, bek kanan tersebut kembali masuk daftar incaran Barcelona.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", yang mengutip jurnalis spesialis bursa transfer Ekrem Konur, klub Katalan itu merupakan salah satu klub yang paling intens memantau situasi pemain Portugal tersebut.

Newcastle United dan Manchester United juga mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengkaji kemungkinan merekrutnya pada musim panas mendatang.

Menurut sumber yang sama, Benfica mungkin bersedia membuka pintu negosiasi dengan nilai antara 35 hingga 40 juta euro.

Meski demikian, klub Portugal itu menegaskan bahwa nilai transfer bisa meningkat hingga 50 juta euro, tergantung pada performa yang ditampilkan pemain sepanjang musim. Hingga saat ini, Bangaki baru menjalani enam pertandingan bersama tim utama Benfica dengan total 416 menit, sebuah catatan terbatas yang untuk sementara belum cukup untuk membenarkan tuntutan finansial yang ditetapkan klub Portugal tersebut.

Tak perlu tergesa-gesa

Stabilitas Eric Garcia, ditambah kehadiran Jules Kounde sebagai opsi yang bisa diandalkan, serta kemungkinan mengandalkan Joao Cancelo dan Xavi Espart di posisi bek kanan, membuat Barcelona memilih untuk menahan diri sebelum mengambil langkah besar di posisi tersebut.

Hansi Flick merasa sangat puas dengan Eric Garcia, yang berasal dari Martorell, dan ia juga percaya pada kemampuan bek Prancis itu untuk kembali ke performa terbaiknya serta bersaing untuk tempat di susunan pemain utama, sehingga kemungkinan Deco terlibat dalam perang tawaran untuk merekrut pemain muda yang menjanjikan saat ini sangat kecil.Faktanya, manajemen olahraga Barcelona dalam beberapa bursa transfer terakhir menerapkan kebijakan yang hanya mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain yang mampu memberikan nilai tambah nyata dibandingkan elemen yang sudah ada di skuat Flick.

Justru karena alasan itulah Barca tidak merekrut bek tengah mana pun pada musim panas lalu. Meski Barcelona terus berbenah secara finansial secara bertahap, klub itu masih belum mampu menanggung risiko besar di bursa transfer.

Meski begitu, Deco dan orang-orang terdekatnya terus memantau seluruh perkembangan di bursa transfer secara saksama, mengantisipasi munculnya peluang yang tepat.

Hingga kini, Barcelona belum melakukan kontak apa pun dengan Benfica terkait Bangaki, namun para pejabat klub Katalan itu akan terus mengawasi perkembangan bek Portugal tersebut dari kantor-kantor kompleks olahraga Joan Gamper.



