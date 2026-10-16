Bursa penyerang telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sepak bola Eropa, di tengah upaya klub-klub mengamankan posisi para penyerang terbaik dunia, serta sulitnya menemukan ujung tombak istimewa tanpa membahayakan kondisi finansial klub, kecuali bagi klub-klub Liga Primer Inggris yang merupakan kasus yang sama sekali berbeda.

Barcelona sangat memahami besarnya kesulitan ini,menurut laporan surat kabar Spanyol "Sport", setelah klub menghabiskan beberapa bulan untuk menjajaki opsi-opsi yang tersedia guna memperkuat lini serangnya, dengan menempatkan Julian Alvarez di puncak daftar pemain yang diinginkan, sebelum Deco mengeluarkan kartu alternatif berupa Gabriel Jesus, yang berhasil beradaptasi dengan cepat di Barcelona di bawah kepemimpinan Hansi Flick, suatu hal yang sulit untuk tidak tercapai dengan keberadaan pelatih Jerman tersebut di bangku cadangan.

Di tengah kondisi tersebut, muncul sebuah nama yang sebelumnya tidak dikenal oleh suporter Barcelona, yaitu Nicolo Tresoldi, penyerang Club Brugge berusia 22 tahun, yang masuk ke dalam perhitungan klub Catalan ketika peluang merekrut Julian Alvarez berubah dari kemungkinan yang sangat kecil menjadi hal yang mustahil.

Pada akhirnya, Tresoldi tidak meninggalkan skuat klub Belgia tersebut, namun awal musimnya yang luar biasa di liga di Stadion Jan Breydel mendorong para pejabat klub untuk berpikir bagaimana memanfaatkan jutaan euro yang mungkin masuk ke kas mereka pada musim panas mendatang, jika mereka lebih dulu berhasil mempertahankan pemain tersebut selama bursa transfer musim dingin.

Meski demikian, pertarungan yang dinanti untuk merekrut salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa tidak akan terbatas pada klub-klub saja, karena beberapa tim nasional memiliki peluang untuk memanfaatkan jasa pemain ini, yang memang sudah menjelaskan bahwa ia menantikan persaingan untuk mendapatkannya.

Tresoldi menonjol karena insting mencetak golnya, kehadirannya di dalam kotak penalti, dan kemudahannya menemukan gawang, kemampuan-kemampuan yang tidak mungkin berlalu tanpa menarik perhatian.

Penampilannya melawan Inter Milan, ketika ia menghukum mereka dengan mencetak hat-trick di Liga Champions Eropa, menegaskan bahwa ketajamannya bukan sekadar lonjakan sesaat, setelah ia menaikkan koleksinya menjadi 9 gol dalam 11 pertandingan.

Penyerang tersebut saat ini bermain untuk tim nasional Jerman U-21, di mana ia mencetak 4 gol dan satu assist dalam tiga pertandingan yang ia jalani pada jeda internasional terakhir.

Tresoldi akan menjadi tambahan ideal bagi tim nasional Jerman, namun meski Jurgen Klopp dekat dengannya, meyakinkannya untuk membela Der Panzer bukanlah tugas yang mudah, sebab pemain itu berkata soal masa depan internasionalnya: "Saya orang Italia, tetapi saya juga orang Jerman. Dan ibu saya orang Argentina! Saya akan memutuskan pada waktu yang tepat."

Tresoldi akan menjadi pilihan ideal bagi tim nasional Italia yang kini tidak lagi menyerupai citranya yang biasa, dan ia juga akan menjadi tambahan kuat bagi tim nasional Argentina, yang tidak memiliki penyerang dengan spesifikasi serupa di posisi ujung tombak. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemain, yang saat ini tidak merasa perlu buru-buru menentukan masa depan internasionalnya.

Saat ini Tresoldi fokus pada perjalanannya bersama Club Brugge dan melanjutkan ketajamannya, baik di Liga Belgia, di mana timnya menempati peringkat kedua dengan 21 poin, hanya terpaut satu poin di belakang pemuncak klasemen Gent, maupun di Liga Champions Eropa, di mana ia telah membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan banyak peluang untuk menghukum lawan-lawannya.

Dengan demikian, sebuah pertarungan tiga pihak yang menarik sedang menanti untuk mendapatkan jasa penyerang muda tersebut, di tengah persaingan yang dinanti antara tim nasional Jerman, Italia, dan Argentina untuk meyakinkannya membela salah satu dari mereka.



