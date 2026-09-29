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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Pelatih timnas Denmark membuat Ajax cemas dengan kabar tentang Dolberg

Ajax
Denmark
K. Dolberg

Brian Riemer pada Selasa memberikan sinyal yang mengkhawatirkan soal Kasper Dolberg. Lutut penyerang Ajax itu pekan lalu disebut 'benar-benar rusak', demikian pelatih tim nasional Denmark itu dikutip oleh antara lain Tipsbladet.

Dolberg kembali dipanggil ke tim nasional Denmark setelah absen selama setahun. Namun, cedera lutut menggagalkan hal itu, sehingga pemain Ajax tersebut tidak bisa membela negaranya pada periode jeda internasional ini.

Dalam sesi media di sebuah hotel di Helsingør, Riemer berbicara tentang cedera Dolberg. "Saya bisa bilang bahwa kami belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Situasinya benar-benar berat. Sejak kami tiba pada Senin pekan lalu, kami sudah harus memulangkan lima pemain, salah satunya (Dolberg, red.) bahkan mengalami lutut yang rusak. Seoptimistis apa pun saya, ini memang dramatis. Dan tidak ada kata lain."

Tipsbladet memberi catatan setelah konferensi pers pelatih timnas Denmark tersebut. "Pernyataan pelatih timnas soal Kasper Dolberg tidak boleh ditafsirkan sepenuhnya secara harfiah. Namun, ini tetap terdengar sangat mengkhawatirkan."

Surat kabar tersebut telah menghubungi Ajax terkait cedera Dolberg. "Kami tidak punya tambahan apa pun soal lutut Kasper. Begitu dia – dan kami – ingin membagikan informasi soal cederanya, kami akan melakukannya di situs web kami," kata juru bicara pers Miel Brinkhuis melalui SMS.

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Dolberg sejauh ini sudah tampil 56 kali untuk Denmark dan mencetak dua belas gol dengan seragam tim nasional.  

Penyerang berusia 28 tahun itu sejauh musim ini tampil sembilan kali untuk klub Amsterdam tersebut di bawah pelatih baru Míchel. Ia mencetak tiga gol dan juga menyumbang tiga assist.

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