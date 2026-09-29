Brian Riemer pada Selasa memberikan sinyal yang mengkhawatirkan soal Kasper Dolberg. Lutut penyerang Ajax itu pekan lalu disebut "benar-benar rusak", demikian pelatih tim nasional Denmark itu dikutip oleh antara lain Tipsbladet.

Dolberg kembali dipanggil ke tim nasional Denmark setelah absen selama setahun. Namun, cedera lutut mengacaukan rencana tersebut, sehingga pemain Ajax itu tidak bisa tampil untuk negaranya pada periode internasional kali ini.

Dalam sebuah sesi jumpa pers di hotel di Helsingør, Riemer berbicara tentang cedera Dolberg. "Saya bisa mengatakan bahwa kami belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Situasinya benar-benar berat. Sejak kami tiba Senin pekan lalu, kami sudah harus memulangkan lima pemain, salah satunya (Dolberg, red.) bahkan mengalami lutut yang rusak. Seoptimistis apa pun saya, ini benar-benar dramatis. Tidak ada kata lain."

Tipsbladet memberikan catatan setelah konferensi pers pelatih tim nasional Denmark itu. "Pernyataan pelatih tim nasional tentang Kasper Dolberg tidak boleh ditafsirkan sepenuhnya secara harfiah. Namun, itu tetap terdengar sangat mengkhawatirkan."

Surat kabar tersebut telah menghubungi Ajax mengenai cedera Dolberg. "Kami tidak memiliki tambahan apa pun mengenai lutut Kasper. Begitu dia — dan kami — ingin membagikan informasi tentang cederanya, kami akan melakukannya di situs web kami," ujar juru bicara pers Miel Brinkhuis melalui SMS.

Dolberg sejauh ini telah mencatatkan 56 penampilan untuk Denmark dan mencetak 12 gol dengan seragam tim nasional.

Penyerang 28 tahun itu musim ini sudah tampil 9 kali untuk klub Amsterdam tersebut di bawah pelatih baru Míchel. Ia mencetak tiga gol dan juga tiga kali memberi assist.