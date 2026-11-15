Pelatih Sevilla: Real Madrid dan Barcelona Membuat LaLiga Membosankan

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Luis García Plaza, pelatih kepala Sevilla, mengkritik kesenjangan besar antara tim-tim papan atas dan para pesaing lainnya di Liga Spanyol. Ia menilai dominasi yang begitu jelas dari klub-klub besar telah membuat kompetisi kehilangan sebagian daya tariknya, di tengah kemampuan tiga tim teratas untuk mempertahankan level permainan yang tinggi dan menjauh dengan selisih besar dari para pesaing lainnya. Ia juga berbicara soal ambisi Sevilla musim ini serta kemungkinan untuk kembali tampil di kompetisi Eropa.

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Pelatih Sevilla menilai bahwa persaingan untuk gelar La Liga kini sudah sangat terbatas pada sejumlah klub tertentu, yang membuat ketajaman perseteruan dalam kompetisi itu berkurang, terutama dengan masih adanya selisih besar dalam hasil maupun poin antara tim-tim papan atas dengan sisa klasemen.

García Plaza mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca": "Saya melihat bagaimana tiga tim teratas (Real Madrid, Barcelona, dan Atletico) menjaga level mereka. Saya membuat prediksi beberapa hari lalu, dan tampaknya mereka akan mendekati 90 poin dengan laju seperti ini. Ada jurang yang sangat lebar, mereka menjalankan liga di mana dua tim (Real Madrid dan Barcelona) memiliki superioritas mutlak. Atletico Madrid sedikit tertinggal, tetapi jauh lebih unggul dari tim peringkat keempat."

Pelatih Sevilla itu menambahkan: "Di belakang mereka ada Real Betis, Villarreal, Athletic Bilbao, dan Real Sociedad. Adapun tim-tim lainnya levelnya lebih rendah. Mereka membuat La Liga menjadi membosankan", sebagai sindiran terhadap jurang yang ia lihat antara klub-klub dengan potensi besar dengan para pesaing lainnya.

Meski mengkritik sifat persaingan tersebut, García Plaza menegaskan pentingnya Sevilla terus bekerja keras agar bisa menyelesaikan musim di posisi tinggi, sembari menegaskan bahwa fase mendatang akan menyaksikan perseteruan sengit antara tim-tim yang levelnya berdekatan, dengan adanya peluang bagi timnya untuk meraih target yang lebih besar jika berhasil mempertahankan hasil-hasilnya.

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Ia berkata: "Di sana persaingan akan sangat ketat. Kami berharap bisa tampil di kompetisi Eropa, karena itu adalah buah dari penampilan yang baik. Sangat sulit bersaing di tiga kompetisi karena kamu membutuhkan skuad yang luas, dan tidak banyak berlatih, tetapi itu berarti kami telah menjalani musim yang luar biasa."

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Pelatih Sevilla itu menyinggung ekspektasi yang mengelilingi tim sebelum awal musim, dengan menunjukkan bahwa klub menghadapi kesulitan dalam membentuk skuadnya selama musim panas, tetapi meski demikian berhasil meraih hasil-hasil positif, yang memberinya sejumlah kepercayaan diri terhadap kemampuannya untuk terus melaju pada periode mendatang.

Ia menjelaskan: "Tim mengalami kekurangan pemain yang parah, tetapi kami meraih hasil-hasil yang luar biasa, dan sampai sekarang kami berada di jalur yang benar, serta tetap menjaga kerendahan hati. Kami adalah salah satu klub terbesar di Spanyol tanpa diragukan lagi, tetapi tim belum mencapai level yang diharapkan, dan kami harus mengerahkan upaya maksimal untuk mencapainya."

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Pelatih Sevilla itu berharap musimnya saat ini lebih stabil dibanding musim lalu, setelah ia terseok dalam perjuangan menghindari degradasi sebelum akhirnya berhasil memastikan tetap bertahan di divisi utama dengan selisih lebih dari 40 poin. García Plaza menilai bahwa bentuk persaingan untuk posisi klasemen masih bisa berubah seiring berjalannya pertandingan.

Dalam konteks ini, ia menunjukkan bahwa Malaga yang berada di dasar klasemen La Liga (5 poin) tampak sebagai satu-satunya tim yang sedikit menjauh dari para pesaing lainnya saat ini, tetapi ia memperingatkan untuk tidak menganggap hal itu sudah final, sembari menegaskan bahwa tim itu memiliki pelatih dan pemain yang mampu memperbaiki keadaannya, sebelum menutup pembicaraannya dengan menegaskan kedekatan level klub-klub lainnya, dengan berkata: "Memenangi satu pertandingan saja cukup untuk melesat jauh di klasemen."