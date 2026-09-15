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Pelatih Saud Abdulhamid, korban perselisihan rahasia di Lens

Premiere Ligue
Monaco vs Lens
Monaco
Lens
Ligue 1
Le Mans vs Lens
Le Mans
D. Toppmoeller
S. Abdulhamid
Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
Prancis
Jerman
Arab Saudi
Kuwait

Bukan karena hasil

Petualangan pelatih asal Jerman, Dino Toppmoller, bersama Lens tidak berlangsung lama, setelah manajemen klub memutuskan mengakhiri secara mendadak kiprahnya dalam sebuah keputusan yang memunculkan banyak pertanyaan, sebelum media Jerman mengungkap alasan sebenarnya di balik pemecatan yang terjadi pada waktu yang sangat sensitif ini.

Meski Lens belum mengumumkan keputusan tersebut secara resmi hingga saat ini, situs "Foot Mercato" mengungkap kepergian pelatih berusia 45 tahun itu, sebelum surat kabar "La Voix du Nord" menegaskan kabar tersebut, hanya setelah enam pertandingan di puncak jajaran kepelatihan tim, dan tiga hari sebelum laga yang dinantikan menghadapi Monaco di Liga Prancis.

Bersamaan dengan kepergian Toppmoller, muncul nama Yannick Cahuzac untuk mengambil alih tanggung jawab secara sementara saat menghadapi Monaco. Pelatih ini sebelumnya kembali ke Lens pada musim panas ini, setelah bekerja sebagai asisten pelatih Olivier Pantaloni di Lorient antara Januari 2024 dan Juni 2026.

Cahuzac, yang dekat dengan direktur olahraga Jean-Louis Leca, mendapat dukungan kuat di dalam klub, sehingga membuka peluang bagi kemungkinan ia bertahan lebih lama. Namun tugasnya tidak akan mudah, terutama karena musim ini ia akan menjalani ujian sertifikat kepelatihan "BEPF", yang mungkin memaksanya absen hingga sekitar satu pekan setiap bulan.

Regulasi Prancis mengenakan denda sebesar 25 ribu euro kepada klub untuk setiap pertandingan yang dijalani tanpa pelatih yang memegang sertifikat kepelatihan yang disyaratkan.

Namun kejutan terbesar datang dari Jerman, ketika surat kabar "Bild" mengungkap bahwa pemecatan Toppmoller tidak berhubungan langsung dengan menurunnya hasil tim, meski Lens menelan dua kekalahan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan terakhir di Liga Prancis.

Menurut laporan tersebut, krisis bermula ketika manajemen Lens memberi tahu Toppmoller mengenai pemecatan asistennya, Nelson Morgado, yang bekerja di sisinya sejak tahun 2017. Morgado sebelumnya memicu ketidaksenangan sejumlah anggota klub, khususnya para individu di jajaran kepelatihan Prancis, karena tuntutannya yang terus-menerus akan komitmen dan semangat yang lebih besar.

Laporan menyebutkan bahwa Toppmoller menolak keputusan pemecatan asistennya, dengan menganggap hal itu sebagai campur tangan langsung dari manajemen dalam kerja teknisnya. Pada akhirnya, kedua pihak tidak mampu meredam perselisihan tersebut, sehingga konflik itu berakhir dengan kepergian pelatih asal Jerman itu dari Lens setelah periode yang sangat singkat.

Toppmoller mengandalkan Saud Abdulhamid secara utama dalam susunan pemain Lens, sebelum pemain internasional Arab Saudi itu mengalami cedera pada bagian lutut yang menjauhkannya dari lapangan, dan hingga kini ia belum mampu kembali bermain.

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