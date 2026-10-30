Pelatih Racing Tantang Mourinho: Pesan Berani Jelang Bentrok Real Madrid

Jose Alberto Lopez, pelatih kepala Racing Santander, menegaskan bahwa timnya tidak akan meninggalkan gaya bermain yang biasa mereka terapkan saat menghadapi Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung Minggu di stadion "El Sardinero". Ia menekankan perlunya menampilkan keberanian sekaligus keseimbangan, demi upaya menciptakan kejutan di hadapan tim kerajaan tersebut.

Pelatih Racing itu mengatakan, dalam konferensi pers khusus menjelang pertandingan, bahwa Real Madrid memiliki kemampuan ofensif yang besar dan tidak membutuhkan penampilan luar biasa untuk bisa meraih kemenangan, seraya menjelaskan: "Real Madrid tidak membutuhkan pertandingan besar untuk mengalahkanmu, sebab mereka lebih dulu mencari gol, baru kemudian mencari permainan."

Jose Alberto memperingatkan agar tidak membatasi bahaya tim Madrid hanya pada bintang asal Prancis Kylian Mbappe, dengan menegaskan bahwa skuad Real Madrid memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan individu yang luar biasa.

Ia mengatakan: "Ini bukan soal Mbappe seorang, sebab setiap pemain di tim itu adalah jenius, dan seluruh pemain bisa menaklukkanmu berkat kualitas individu dan bakat mereka yang luar biasa, karena mereka mampu mengacaukan keseimbanganmu dalam setiap pergerakan."

Meski mengakui sulitnya laga ini, pelatih tersebut menekankan bahwa timnya tetap berpegang pada identitas yang telah membawa mereka ke tahap saat ini, sembari menghindari sikap gegabah dan risiko yang tidak diperhitungkan, dengan mengatakan: "Kami akan berusaha mempertahankan gaya kami, dan saya yakin hal itu akan membuat kami lebih dekat pada kemenangan, tetapi keberanian bukan berarti sembrono, dan kami harus tetap seimbang, karena mereka akan memaksa kami mengeluarkan kemampuan terbaik yang kami miliki."

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA Tonton

Laga ini memiliki arti penting tersendiri bagi Racing Santander, sebab datang setelah absen hampir 15 tahun dari pertemuan dengan Real Madrid. Ini adalah pertandingan yang telah lama dinanti klub, sebagaimana ditegaskan sang pelatih, yang menyebut bahwa tim telah melalui perjalanan sulit sebelum sampai ke tahap ini.

Jose Alberto menambahkan: "Kami telah mencari pertandingan seperti ini sejak lama, sebab klub telah melalui perjalanan yang sulit di stadion-stadion seperti stadion kemarin, dan kini kami menjalani laga ini dengan tenang. Menghadapi tim-tim seperti ini tidaklah mudah, sebab setiap pertandingan sangat berarti bagi mereka. Bagi kami, kalah pada hari apa pun adalah hal yang sulit, tetapi hasil imbang bagi mereka seperti sebuah kekalahan, karena bisa berarti kehilangan gelar liga."

Pelatih Racing memuji Real Madrid dan pelatih kepalanya, Jose Mourinho, dengan menilai bahwa tim kerajaan itu tengah menjalani masa terbaiknya pada musim ini, namun di sisi lain ia mengandalkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter untuk menantang lawannya.

Dalam konteks ini ia mengatakan: "Di stadion kami, dengan kehadiran para pendukung kami, kami merasakan kekuatan yang luar biasa," seraya memperkirakan bahwa tribun "El Sardinero" akan berubah menjadi semacam "panci tekanan", yang menempatkan para pemain Real Madrid di bawah tekanan besar sepanjang laga.

Jose Alberto menutup pernyataannya dengan pesan yang mencerminkan mentalitas timnya menjelang pertandingan, dengan mengatakan: "Kami tidak punya apa pun yang bisa hilang."