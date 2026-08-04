Pelatih Olympiakos memicu keheranan total dengan pernyataannya tentang NEC dan Dick Schreuder

José Luis Mendilibar benar-benar terkejut oleh NEC pada leg pertama putaran kualifikasi ketiga Liga Champions. Hal itu diungkapkan pelatih Olympiakos tersebut seusai pertandingan kepada Cosmote TV.

NEC tampil, seperti yang sudah biasa mereka perlihatkan, dengan energi yang sangat besar dan hasrat menyerang yang tinggi. Dick Schreuder sebelumnya juga sudah mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia tak pernah berniat meninggalkan gaya bermainnya, bahkan ketika suhu berada di atas 30 derajat. Meski begitu, Olympiakos dikejutkan pada Selasa malam.

“Itu benar-benar sesuatu yang tidak kami duga,” ujar Mendilibar. “Kemarin saat latihan kami masih mengatakan bahwa tim ini sudah cukup lama tidak mencetak gol dan kami membahas siapa yang mungkin bisa mencetak gol,” demikian bunyi reaksinya yang mencolok.

NEC hanya mampu mencetak satu gol pada laga uji coba terakhir melawan Sevilla (1-2), dan sebelumnya mereka sama sekali tidak menjebol gawang SV Elversberg (0-1). Namun, dalam sisa pramusim mereka, tim asal Nijmegen itu cukup produktif, dan gaya bermain menyerang ala Schreuder juga bukan rahasia. Melawan Olympiakos, NEC memang tidak mampu mencetak gol, tetapi mereka menciptakan beberapa peluang besar.

“Itu pertandingan yang aneh dengan banyak situasi satu lawan satu,” lanjut Mendilibar. “Mereka lebih baik dalam hal itu dan karena itulah mereka mengalahkan kami. Mereka lebih agresif dan lebih cepat. Kami kesulitan menciptakan peluang. Dalam hal itu mereka lebih baik.”

Mendilibar pun kritis terhadap timnya sendiri. “Ini pertandingan di mana kami banyak kekurangan. Kami seharusnya tampil lebih agresif, lebih keras dalam duel, dan lebih cerdas dalam menyikapi wasit. Kami tahu sejak awal bahwa dia tidak akan banyak meniup pelanggaran. Kami harus menyesuaikan diri. Kami tidak menyesuaikan diri dengan lawan, yang lebih dinamis dan lebih kuat.”

Pada leg kedua pekan depan di De Goffert, segalanya masih mungkin terjadi berkat skor 0-0. “Kami tidak tahu apakah pertandingannya akan serupa. Kami harus bermain berbeda dan memperbaiki banyak hal. Karena kami hari ini tidak bermain baik, 0-0 bukan hasil yang buruk. Kami memperkirakan pertandingan serupa dari mereka, kelolosan masih mungkin,” kata pelatih Olympiakos itu.