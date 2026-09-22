Pelatih Newcastle Jaissle benar-benar heboh soal Sean Steur: "Ini tidak normal!"

Pelatih Newcastle United Matthias Jaissle melontarkan pujian setinggi langit kepada Sean Steur. Dalam konferensi pers, ia memuji penampilan terbaru pemain Belanda yang baru berusia delapan belas tahun itu.

Newcastle menang 2-1 atas tim promosi Hull City pada akhir pekan lalu. Gol-gol dicetak oleh Joe Willock dan Lewis Hall, tetapi menurut Jaissle, Steur adalah pemain terbaik dalam pertandingan itu.

Steur masih mendapat banyak kritik pekan lalu setelah kekalahan 4-1 dari Leeds United. Gelandang berusia delapan belas tahun itu kehilangan bola dengan begitu saja dan itu langsung berbuah gol untuk lawan. Jaissle memuji cara Steur bangkit setelah pekan yang penuh gejolak tersebut. “Kami memberikan banyak dukungan kepadanya sepanjang pekan lalu. Kami sangat kuat secara emosional,” kata pelatih asal Jerman itu, seperti dikutip The Newcastle Chronicle.

“Lalu bisa langsung tampil seperti itu di pertandingan berikutnya, itu benar-benar sangat spesial. Dia luar biasa. Itu adalah hal yang Anda harapkan dari seorang pemain berpengalaman, tetapi dia masih sangat muda. Ini benar-benar tidak normal,” lanjutnya.

Mantan pemain Ajax itu, yang dijual ke Newcastle pada musim panas lalu dengan nilai 27 juta euro, mengalami kram setelah tujuh puluh menit. Menurut Jaissle, itu masih menjadi satu hal yang perlu diperbaiki.

“Dia adalah pemain muda. Dia pasti akan bermain lagi di pertandingan berikutnya, tetapi kami juga harus berhati-hati. Dia masih harus beradaptasi dengan kompetisi ini. Itulah langkah berikutnya,” tutup Jaissle.