Olympique Marseille tidak menutup pintu bagi kepergian bek internasional Maroko Nayef Aguerd selama bursa transfer musim panas, meski sang pemain belakang masih menjadi bagian dari rencana pelatih Bruno Genesio hingga saat ini.

Genesio mengungkapkan bahwa masa depan Aguerd masih menjadi bahan pembicaraan, di tengah negosiasi yang berlangsung mengenai kemungkinan kepindahannya ke tim lain, sekaligus menegaskan keinginannya mempertahankan jasa sang pemain dan kemampuannya membantu tim jika tetap bertahan.

Situs El Botola Maroko mengutip pernyataan pelatih Marseille tentang pemain internasional Maroko tersebut, di mana ia berkata: "Aguerd? Ia masih bersama kami, tetapi ada negosiasi mengenai kepergiannya. Kalian tahu bahwa saya mengandalkannya, dan ia bisa memberikan banyak hal untuk kami."

Genesio juga menyinggung absennya bek Maroko itu dari perhitungannya belakangan ini, dengan menjelaskan bahwa Aguerd telah kembali bugar setelah pulih dari cedera, dan bahwa faktor fisik bukanlah satu-satunya penjelasan atas ketidakikutsertaannya.

Ia menambahkan: "Ia telah kembali dari cedera, tetapi itu bukan alasan ketidakhadirannya."

Pernyataan Genesio bertepatan dengan terus berlanjutnya kabar yang mengaitkan Aguerd dengan kepindahan ke Real Sociedad, di mana negosiasi mendekati tahap penentuan, sambil menunggu tercapainya kesepakatan akhir mengenai butir-butir transfer tersebut.

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