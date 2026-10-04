Pelatih Maroko usai laga melawan Mali: Inilah yang persis kami cari

Direktur teknik timnas Maroko, Mohamed Ouahbi, menegaskan bahwa laga persahabatan melawan Mali merupakan ujian sesungguhnya bagi para pemainnya, seraya menyoroti bahwa kekuatan lawan dan tempo pertandingan yang tinggi memberikan Maroko pengalaman penting di penghujung pemusatan latihan.

Ouahbi mengatakan dalam pernyataan di televisi usai pertandingan: "Ini pertandingan yang bagus. Kami menjalani laga persahabatan yang sesungguhnya, penuh persaingan dan dengan tempo tinggi melawan tim yang sangat bagus, dan itulah tepatnya yang kami cari. Kami tidak ingin mengakhiri pemusatan latihan dengan pertandingan yang mudah, dan menghadapi tim dengan level seperti ini sangatlah baik."

Pelatih asal Maroko itu menjelaskan bahwa pemusatan latihan berjalan sangat positif, meski muncul beberapa poin yang membutuhkan kerja lebih lanjut, sambil menambahkan: "Kami melihat beberapa hal yang harus terus kami kerjakan dan tingkatkan, dan sebaliknya kami melihat bahwa kami memiliki kemampuan yang bagus, serta bahwa lawan mengalami kesulitan besar untuk menekan kami dan merebut bola."

Ouahbi menyinggung bahwa timnas Maroko kehilangan permainan ke area dalam pada beberapa periode pertandingan, seraya menjelaskan bahwa penampilan membaik setelah jeda, terutama dari sisi pertahanan dan penguasaan jalannya pertandingan, dengan meningkatnya pergerakan di belakang pertahanan lawan.

Ia menambahkan: "Kami meninggalkan ruang lebih besar dari yang seharusnya di babak pertama, dan mungkin kami ingin memanaskan pertandingan secara berlebihan. Namun di babak kedua pertandingan lebih terkendali, dengan melakukan penetrasi ke area dalam, dan kami bisa menciptakan peluang yang lebih jelas serta mencetak gol."

Ouahbi menutup pernyataannya dengan menegaskan kepuasannya atas hasil pemusatan latihan, dengan berkata: "Kami keluar dengan rasa puas dari pemusatan latihan ini, sangat bermanfaat, dan kami akan terus bekerja, berkembang, serta maju. Hari ini kami melihat para pemain yang mengerahkan upaya besar dan banyak berlari, dan tempo serta intensitas yang mewarnai pertandingan ini sangat penting, karena laga-laga seperti inilah yang membantu kami untuk berkembang."